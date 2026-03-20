EGGENFELDEN, LKR. ROTTAL-INN. Am Freitag, den 20.03.2026, wurde im Stadtgebiet vor einem Gebäude ein Holzgestell mit Bezug zum Nationalsozialismus festgestellt.

Gegen 08:00 Uhr ging bei der Polizei die Mitteilung über eine Holzkonstruktion an einem Gebäude in der Pfarrkirchener Straße ein. An dieser war ein rechtsextremer Schriftzug sowie Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen angebracht.

Die Konstruktion wurde vor Ort abgebaut und sichergestellt.

Die weiteren Ermittlungen gegen eine derzeit unbekannte Person werden von der Kriminalpolizeiinspektion Passau übernommen.

Zeugenaufruf:

Personen, die in der Nacht von Donnerstag auf Freitag im Bereich der Pfarrkirchener Straße verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Kripo Passau unter der Tel.: 0851/9511-0 in Verbindung zu setzen.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, PKin Gibis, Tel. 09421/868-1015

Veröffentlicht: 20.03.2026, 09.30 Uhr