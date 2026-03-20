WALDKIRCHEN, LKR. FREYUNG-GRAFENAU. In der Zeit von Mittwoch, 18.03.2026, 19.15 Uhr, bis Donnerstag, 19.03.2026, 06.30 Uhr, wurde ein hochwertiger Audi S6 aus einer privaten Grundstückseinfahrt entwendet.

Das Fahrzeug war am Abend versperrt abgestellt worden. Am folgenden Morgen wurde das Fehlen festgestellt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist davon auszugehen, dass bislang unbekannte Täter das Keyless-Go-System ausnutzten, um den Pkw im geschätzten Zeitwert von rund 70.000 Euro zu entwenden.

Gegen 00.55 Uhr wurde in unmittelbarer Nähe des Tatorts ein weißer Pkw festgestellt. Ob ein Tatzusammenhang besteht, kann derzeit nicht ausgeschlossen werden.

Zeugenaufruf:

Wer im fraglichen Zeitraum im Bereich der Jandelsbrunner Straße, des Franz-Huber-Rings oder der Heinrich-Schmidhuber-Straße verdächtige Personen oder Fahrzeuge, insbesondere einen weißen Pkw, beobachtet hat, wird gebeten, sich unter Tel. 0851/9511-0 bei der Kripo Passau zu melden.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, PKin Gibis, Tel.: 09421/ 868-1015

Veröffentlicht: 20.03.2026, 08:08 Uhr