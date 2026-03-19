MEMMINGEN. Am 19.03.2026 gegen 15:00 Uhr kam es in einem Lottogeschäft in der Benninger Straße zu einem Raubüberfall. Der Täter befindet sich derzeit noch auf der Flucht.

Ein bislang unbekannter Täter betrat das Geschäft, bedrohte die Geschädigte und forderte die Herausgabe von Bargeld. Nach Übergabe eines bislang noch nicht bezifferten Geldbetrags flüchtete der Täter zu Fuß vom Tatort. Nach aktuellem Stand wurde die Geschädigte nicht verletzt, sie wurde jedoch vorsorglich medizinisch versorgt und betreut.

Der Täter wird als männlich, ca. 30-35 Jahre alt, ca. 1,80 – 1,85 cm groß und sportlich beschrieben. Der Täter hatte einen dunkelblonden Bart und soll zur Tatzeit mit einer dunklen Jacke und einer schwarzen Jogginghose mit weißen Streifen bekleidet gewesen sein.

Eine weitere Person, welche möglicherweise mit der Tat im Zusammenhang steht, soll einen hellen Kapuzenpullover und eine helle Hose getragen haben. Die Person soll ebenfalls ca. 1,80 m groß gewesen sein.

Die Polizei leitete unmittelbar umfangreiche Fahndungsmaßnahmen ein, welche bis zum gegenwärtigen Zeitpunkt ohne Erfolg blieben. Die ersten Ermittlungen und Fahndungsmaßnahmen wurden durch die Polizeiinspektion Memmingen geführt. Die Spurensicherung und die weitere Sachbearbeitung hat die Kriminalpolizeiinspektion Memmingen übernommen.

Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zum Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Memmingen unter der Telefonnummer 08331 100-0 zu melden. (KPI Memmingen)

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