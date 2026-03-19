Ingolstadt, 19.03.2026. In der vergangenen Nacht gingen unbekannte Täter in zwei Fällen gezielt Pkws an, die mit dem sogenannten Keyless-Go-System ausgestattet sind. Dabei gelang es ihnen, einen der beiden Pkws zu entwenden. Die Kriminalpolizei Ingolstadt hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise.

Im Ingolstädter Stadtteil Etting wurden in der Nacht von Mittwoch (18.03.2026) auf Donnerstag (19.03.2026) gezielt zwei Fahrzeuge der Marke Audi angegangen, die mit dem Schließ- und Wegfahrsystem Keyless Go ausgestattet sind.

Im ersten Fall war ein Audi SQ7 im Adlmannsberger Weg vor dem Haus abgestellt. Zwei maskierte Täter versuchten, mithilfe mitgebrachter Technik, das Schlüsselsignal aus dem Haus abzufangen und es zum geparkten Fahrzeug zu verlängern. Vermutlich beim Versuch das Fahrzeug zu öffnen, löste die Alarmanlage des Audis aus, woraufhin die Täter flüchteten. Dabei ließen sie das Fahrzeug zurück und konnten trotz sofortiger polizeilicher Fahndungsmaßnahmen unerkannt fliehen.

Im zweiten Fall versuchte vermutlich dieselbe Tätergruppe ihr Glück bei einem ebenfalls vor dem Haus geparkten Audi Q5 in der Kiem-Pauli-Straße. Diesmal gelang es den Tätern, das Schlüsselsignal des Fahrzeugs technisch zu verlängern, das Fahrzeug zu öffnen und in der Folge zu entwenden. Das Fehlen des Fahrzeugs wurde erst am Morgen des 19.03.2026 bemerkt und angezeigt.

Die Kriminalpolizei Ingolstadt bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen in einem der beiden Fälle gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 0841 9343-0 zu melden.

Präventionshinweise zum Schutz vor Pkw-Diebstählen mit Keyless-Go System:

Legen Sie den Schlüssel nie in der Nähe der Haus- oder Wohnungstür ab bzw. versuchen Sie das Funksignal durch geeignete Maßnahmen (z. B. Aluminiumbox) abzuschirmen. Machen Sie vorher den Selbsttest. Nur wenn das Fahrzeug sich nicht einmal dann öffnet, wenn Sie den „abgeschirmten“ Schlüssel direkt neben die Fahrzeugtür halten, haben auch die Diebe mit der Überlistung dieser Technik keine Chance.

Fragen Sie bei dem Hersteller Ihres Fahrzeuges, ob für Ihr Fahrzeug der Komfortzugang temporär deaktiviert werden kann. Manche Hersteller bieten am Schlüssel die Funktion, durch zweimaliges Drücken auf die Verriegelungs-Taste am Schlüssel, die Keyless Funktion ganz auszuschalten. Fragen Sie bei Ihrer Fachwerkstatt nach, welche Möglichkeit es speziell für Ihr Fahrzeug gibt.

Des Weiteren gibt es funkdichte Hüllen für Keyless-Schlüssel. So können die Diebe den Funkschlüssel nicht über längere Strecken übertragen.

Weiteres finden sie auch unter:

www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/sicherheit-rund-ums-fahrzeug/