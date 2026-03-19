GEISENHAUSEN, LKR. LANDSHUT. Am 18.03.2026 erhielt ein Senior aus dem Landkreis Landshut einen Anruf eines falschen Polizeibeamten und übergab in der Folge Goldmünzen an einen bislang unbekannten Abholer. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise.

Gegen 10:45 Uhr erhielt der 73-Jährige einen Anruf eines angeblichen Polizeibeamten der Kriminalpolizei. Dieser täuschte vor, dass es in der Umgebung zu mehreren Einbrüchen gekommen sei und das Vermögen des Mannes daher zur Sicherung abgeholt werden müsse. Im weiteren Verlauf gelang es dem Anrufer durch geschickte Gesprächsführung, den Senior dazu zu bewegen, Goldmünzen im mittleren fünfstelligen Eurobereich in einem Karton vor seinem Gartentor abzulegen. Gegen 13:00 Uhr wurde der Karton von einem bislang Unbekannten abgeholt.

Der Abholer wird folgendermaßen beschrieben:

- ca. 20 - 25 Jahre alt, schlanke Statur, ca. 175 cm groß, hellhäutig, vermutlich Deutscher, er war mit einer blauen Jeans und einer dunklen Kapuzenjacke bekleidet.

Zeugenaufruf

Die Kriminalpolizeiinspektion Niederbayern hat die Ermittlungen zum Betrugsfall übernommen. Personen, die Angaben zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen im Umfeld der Holzhausener Straße sowie der St.-Theobald-Straße geben können, werden gebeten, sich unter der 08741/9627-0 zu melden.

Veröffentlicht: 19.03.2026, 15.10 Uhr