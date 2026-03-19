WOLFRATSHAUSEN, OT WEIDACH, LKR. BAD TÖLZ-WOLFRATSHAUSEN. Am Mittwoch, dem 19. März 2026, stand in den Morgenstunden im Ortsteil Weidach eine Gartenhütte in Vollbrand. Die Flammen griffen auf das nebenstehende Wohnhaus über. Nach aktuellem Ermittlungsstand wurde dabei niemand verletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf einen niedrigen sechststelligen Eurobetrag geschätzt. Die Kriminalpolizei Weilheim übernahm die Ermittlungen in dieser Sache.

Am Mittwoch, dem 19. März 2026, ging gegen 07.10 Uhr bei der Integrierten Leitstelle Oberland eine Mitteilung über einen Brand einer Gartenhütte in der Sauerlacher Straße im Ortsteil Weidach ein. Nach ihrem Eintreffen stellte die sofort alarmierte Feuerwehr fest, dass die Gartenhütte in Vollbrand stand, das Feuer bereits auf das unmittelbar in der Nähe stehende Wohnhaus übergegriffen hatte und infolgedessen der Dachstuhl, der später ebenso in Vollbrand war, zu brennen begann.

Dank des schnellen und professionellen Einsatzes der Feuerwehren aus Wolfratshausen, Weidach, Gelting und Dorfen konnte ein weiteres Ausbreiten des Feuers verhindert und der Brand zügig gelöscht werden. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde durch das Feuer niemand verletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf einen niedrigen sechsstelligen Eurobetrag geschätzt.

Die ersten polizeilichen Sofortmaßnahmen und Ermittlungen wurden von den Polizeiinspektionen Wolfratshausen und Geretsried eingeleitet. Noch vor Ort übernahm der Kriminaldauerdienst Weilheim gemeinsdam mit Kolleginnen und Kollegen der Spurensicherung für die Brandfahnder des Fachkommissariat 1 der Kriminalpolizei Weilheim die Ermittlungen. Die Ermittlungen zur genauen Brandursache dauern weiter an und sind Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen. Hinweise auf eine vorsätzliche Tat ergaben sich bislang nicht.