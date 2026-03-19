VILSECK, LKR. AMBERG-SULZBACH. Am Mittwochabend kam es in Vilseck zu einem sexuellen Übergriff auf eine 35-jährige Frau. Die Kriminalpolizeiinspektion Amberg ermittelt und bittet die Öffentlichkeit mit einer Täterbeschreibung um Mithilfe.

Am Mittwochabend, 18. März, war eine 35-jährige Mexikanerin zu Fuß auf dem Radweg zwischen Vilseck und Sorghof unterwegs, als sie kurz vor der Brücke unter der St 2166 von einem bislang unbekannten Mann von hinten angesprochen wurde. Er berührte die junge Frau daraufhin in sexueller Weise. Als diese sich wehrte, zog der Unbekannte die 35-Jährige an den Haaren zu Boden und schlug ihr ins Gesicht. Durch die vehemente Gegenwehr der Frau ließ der Mann von ihr ab und flüchtete in Richtung Vilseck. Die 35-jährige Frau wurde bei dem Übergriff leicht verletzt.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

männlich

ca. 1,70 m groß

ca. 30 Jahre alt

amerikanischer bzw. englischer Akzent

trug einen schwarzen Hoodie mit der Aufschrift „Back to the Moon“ mit einem Mond-Motiv auf der linken Seite sowie

eine schwarze Hose, graue Sneaker und eine dunkle Mütze

Der Mann hat möglicherweise Kratzer im Gesicht.

Die Kriminalpolizeiinspektion Amberg ermittelt und bittet dringend um Zeugenhinweise bzw. Angaben zu dem gesuchten Mann. Haben Sie am Mittwochabend, gegen 17:30 Uhr, etwas in Bezug auf den Vorfall am Radweg gesehen oder kennen Sie den Mann von der Täterbeschreibung? Dann wenden Sie sich bitte an die Kriminalpolizeiinspektion Amberg unter der Telefonnummer 09621/890-0.