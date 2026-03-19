PLEINFELD. (263) In der Nacht von Dienstag (17.03.2026) auf Mittwoch (18.03.2026) entwendeten Unbekannte in Pleinfeld und Ellingen zwei Fahrzeuge der Marke Audi. Ein weiterer Diebstahlsversuch in Höttingen scheiterte. Ein 38-jähriger Tatverdächtiger konnte nach einer waghalsigen Flucht mit einem der gestohlenen Pkw in der Tschechischen Republik festgenommen werden.



In Ellingen (Landkreis Weißenburg – Gunzenhausen) entwendeten die Täter einen Audi A6 der in der Georg-Schneid-Straße abgestellt war, in Pleinfeld in der Breslauer Straße einen Audi A5. In einem weiteren Fall im Höttinger Ortsteil Weiboldshausen versuchten Unbekannte ebenfalls einen Audi A6 zu stehlen, ließen jedoch von ihrem Vorhaben ab.

Während von dem in Pleinfeld gestohlenen Audi A5 bislang jede Spur fehlt, konnte der Audi A6 aus Ellingen im Grenzgebiet Nahe der Ortschaft Neukirchen b. Hl. Blut festgestellt werden. Das Fahrzeug sollte angehalten und kontrolliert werden. Der Fahrer entzog sich jedoch der Kontrolle und flüchtete waghalsig über die Staatsgrenze bis in die tschechische Stadt Nyrsko im Böhmerwald. Hier konnte der 38-jährige polnische Fahrer nach einem Verkehrsunfall und anschließender Flucht zu Fuß durch Einsatzkräfte der Grenzpolizeigruppe Furth im Wald in Zusammenarbeit mit tschechischen Polizeibeamten festgenommen werden.

Die Polizeiinspektion Furth im Wald hat die Ermittlungen unter anderem wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens, gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und Verstöße gegen die Straßenverkehrsordnung aufgenommen.

Das zuständige Fachkommissariat der Kriminalpolizeiinspektion Ansbach führt die weiteren Ermittlungen zu den Diebstählen. Unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft Ansbach wurden gegen den in der Tschechischen Republik festgenommenen Polen ein europäischer Haftbefehl sowie seine Auslieferung nach Deutschland beantragt.

Die Ermittler suchen in diesem Zusammenhang dringend Zeugen. Personen, die in der fraglichen Nacht in Pleinfeld, Ellingen oder Höttingen/Weiboldshausen verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise zum Verbleib des flüchtigen Audi A5 mit dem Kennzeichen WUG-M363 geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Rufnummer 0911/2112-3333 zu melden.

Erstellt durch: Oliver Trebing