TEUSCHNITZ, LKR. KRONACH. Eine Täterbande versuchte in der Nacht zum Donnerstag in ein Juweliergeschäft in Teuschnitz einzubrechen. Eine Zeugin hörte verdächtige Geräusche und alarmierte die Polizei, welche mit einem Großaufgebot fahndete.

Gegen 1.45 Uhr bemerkte eine Zeugin eine dreiköpfige Tätergruppe, die am Schaufenster eines Juweliergeschäfts in der Teuschnitzer Hauptstraße hantierte. Diese versuchten vergeblich, mit einer Eisenstange brachial in den Innenraum zu gelangen. Als der Gebäudealarm auslöste, flüchtete die Bande fußläufig. Die von der Zeugin verständigte Polizei fahndete mit einer Vielzahl an Kräften, auch ein Polizeihubschrauber kreiste über dem Frankenwald. Die Fährte der Täter verlor sich jedoch in der Oberen Straße.

Die Ermittler sicherten umfangreich Spuren. Der geschätzte Sachschaden beziffert sich auf etwa 8.500 Euro.

Die Einbrecher werden wie folgt beschrieben:

Drei Personen, allesamt dunkel bekleidet, schlanke Statur, etwa 170 cm groß

Jeweils bekleidet mit Sturmhauben und dunklem Rucksack.

Die Kriminalpolizei Coburg ermittelt und nimmt Zeugenhinweise telefonisch unter der Tel.-Nr. 09561/645-0 entgegen.