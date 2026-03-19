410. Wohnungseinbruch – Ludwigsvorstadt-Isarvorstadt

Im Zeitraum von Dienstag, 17.03.2026, 07:00 Uhr, bis Mittwoch, 18.03.2026, 16:30 Uhr, kam es zu einem Wohnungseinbruch in einem Mehrfamilienhaus in der Ludwigsvorstadt-Isarvorstadt.

Durch die Wohnungseingangstür im Obergeschoss gelangten der oder die bislang unbekannten Täter gewaltsam in die Wohnung. Dort entwendeten der oder die Täter Schmuck im Wert von mehreren zehntausend Euro und flüchteten anschließend unerkannt.

Durch die Münchner Kriminalpolizei wurden umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt.

Das Kommissariat 53 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Wittelsbacherstraße, Auenstraße und Baldeplatz (Ludwigsvorstadt-Isarvorstadt) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

411. Organisierter Callcenterbetrug; Falscher Bankmitarbeiter – Obergiesing

Am Mittwoch, 18.03.2026, gegen 21:00 Uhr, meldete sich ein unbekannter Täter telefonisch bei einer 45-jährigen Deutschen und mit Wohnsitz in München. Er gab sich ihr gegenüber als Bankmitarbeiter aus und spiegelte vor, dass ihr Bankkonto gehackt worden sei. Unter diesem Vorwand wies er die 45-Jährige an, ihr Geld auf ein anderes Konto zu überweisen, um es so zu sichern.

Durch die 45-Jährige erfolgten anschließend Überweisungen in Höhe eines hohen fünfstelligen Betrages auf das vom Täter angegebene Bankkonto. Als sie bemerkte, dass sie Opfer eines Betruges geworden war, verständigte sie den Polizeinotruf und erstattete Anzeige.

Die weiteren Ermittlungen werden vom Kommissariat 61 geführt.

412. Körperverletzungsdelikt unter Jugendlichen – Neuhausen-Nymphenburg

Am Montag, 16.03.2026, gegen 20:00 Uhr, kam es an einer Skateranlage im Hirschgarten zu einer körperlichen Auseinandersetzung unter Jugendlichen. Dabei trafen sich mehrere Personen zu einer Aussprache, wegen eines Konflikts in den sozialen Medien. Infolge dessen kam es zu einem tätlichen Angriff, begangen durch zwei bislang unbekannte Täter. Hierbei wurden zwei Jugendliche (beide 15 Jahre alt, einer mit deutsch/italienischer Staatsangehörigkeit und der andere mit deutscher Staatsangehörigkeit, beide mit Wohnsitz in München) jeweils leicht verletzt. Die unbekannten Täter flüchteten im Anschluss.

Die Jugendlichen erstatteten im Nachgang im Beisein ihrer Eltern auf einer Polizeiinspektion Anzeige.

Die weiteren Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung wurden vom Kommissariat 23 übernommen.

413. Branddelikt – Unterschleißheim

Am Mittwoch, 18.03.2026, gegen 05:30 Uhr, verständigte eine 53-Jährige, die gerade auf dem Weg zur Arbeit war, Polizei und Feuerwehr über einen Brand eines Einfamilienhauses in Unterschleißheim. Bei dem Anwesen handelt es sich um ein Wohngebäude, welches gerade saniert wird.

Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren zehntausend Euro. Personen wurden nicht verletzt.

Am Brandort ergaben sich Hinweise, die auf eine Brandstiftung hindeuten. Bei den Ermittlungen vor Ort wurde zudem bekannt, dass es bereits am Dienstag, 10.03.2026, zu einer versuchten Brandstiftung in dem Gebäude gekommen war, welche damals nicht angezeigt wurde.

Die weiteren Ermittlungen werden vom Kommissariat 13 geführt.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Südliche Ingolstädter Straße, Sportplatzstraße, Buchenstraße und Weidenweg (Unterschleißheim) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 13, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.