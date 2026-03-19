Am Montag, 16. März 2026, trafen sich auf Initiative der Stadt Rosenheim, der Kriminalpolizei Rosenheim sowie des Vereins „Hagar Ministry e.V.“ Vertreter mehrerer Organisationen aus Stadt und Landkreis zu einem ersten Runden Tisch zur Thematik Prostitution.
Im Mittelpunkt der Veranstaltung standen das Kennenlernen der einzelnen Akteure sowie der fachliche Austausch und die Vernetzung im Bereich gemeinsamer Handlungsfelder.
Frau Gottwald, Leiterin des 2023 gegründeten ehrenamtlichen Vereins „Hagar Ministry“, dessen Mitglieder regelmäßig Prostituierte im Bereich Rosenheim besuchen und hier Begleitung und Hilfe anbieten, verwies im Rahmen des Treffens insbesondere auf die Wichtigkeit von Prävention auch bereits im Jugendalter, um hier ein Ausnutzen von jungen Menschen im sexuellen Bereich zu vermeiden.
Durch das Ordnungsamt der Stadt Rosenheim und die beteiligten Polizeidienststellen wurden die aktuellen Herausforderungen dargestellt, wobei die bereits stattfindende enge Zusammenarbeit positiv hervorgehoben wurde.
Auch die Beteiligten der Frauenhäuser, des Jugendamtes, des Jobcenters und des Gesundheitsamtes sind im Bereich der Prostitution von Bedeutung, um frühzeitig Informationen zu gewinnen und eine Ausbeutung von Prostituierten zu verhindern, bzw. bei Bedarf einen Ausstieg zu begleiten.
Die für alle Beteiligten als gewinnbringend angesehene Veranstaltung wird als Auftakt für einen regelmäßigen Austausch wahrgenommen.
Erste Reihe v.l.n.r.:
Christian Salberg (Dezernent für Schule, Sport, Jugend u. Soziales d. Stadt Rosenheim), Heike Köcher (Leiterin Jobcenter), Birgit Gottwald (Vorsitzende Hagar Ministry), Leitender Kriminaldirektor Hans-Peter Butz (Leiter KPI Rosenheim)
Zweite Reihe v.l.n.r.:
Gabriele Brandl (Stadt Rosenheim), Christine Mayer (Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Rosenheim), Klaus Grandl (Leiter Sozial-, Wohnungs- und Versicherungsamt)
Dritte Reihe v.l.n.r.:
Polizeihauptmeister Patrick Seidl (PI Rosenheim), Sabine Rentz (LRA Rosenheim), Polizeihauptkommissarin Cristina Renz (KPI Rosenheim), Kriminalhauptkommissarin Karin Wagner (Beauftragte der Polizei für Kriminalitätsopfer des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd), Nadja Düvelmeyer (Frauenhaus)
Vierte Reihe v.l.n.r.:
Polizeidirektor Volker Klarner (Leiter PI Rosenheim), Oliver Horner (Leiter Ordnungsamt Stadt Rosenheim), Michael Schönstein (Amt für Kinder, Jugendliche und Familien), Erster Kriminalhauptkommissar Felix Rappl (KPI Rosenheim)
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