Am Montag, 16. März 2026, trafen sich auf Initiative der Stadt Rosenheim, der Kriminalpolizei Rosenheim sowie des Vereins „Hagar Ministry e.V.“ Vertreter mehrerer Organisationen aus Stadt und Landkreis zu einem ersten Runden Tisch zur Thematik Prostitution.

Im Mittelpunkt der Veranstaltung standen das Kennenlernen der einzelnen Akteure sowie der fachliche Austausch und die Vernetzung im Bereich gemeinsamer Handlungsfelder.

Frau Gottwald, Leiterin des 2023 gegründeten ehrenamtlichen Vereins „Hagar Ministry“, dessen Mitglieder regelmäßig Prostituierte im Bereich Rosenheim besuchen und hier Begleitung und Hilfe anbieten, verwies im Rahmen des Treffens insbesondere auf die Wichtigkeit von Prävention auch bereits im Jugendalter, um hier ein Ausnutzen von jungen Menschen im sexuellen Bereich zu vermeiden.

Durch das Ordnungsamt der Stadt Rosenheim und die beteiligten Polizeidienststellen wurden die aktuellen Herausforderungen dargestellt, wobei die bereits stattfindende enge Zusammenarbeit positiv hervorgehoben wurde.

Auch die Beteiligten der Frauenhäuser, des Jugendamtes, des Jobcenters und des Gesundheitsamtes sind im Bereich der Prostitution von Bedeutung, um frühzeitig Informationen zu gewinnen und eine Ausbeutung von Prostituierten zu verhindern, bzw. bei Bedarf einen Ausstieg zu begleiten.

Die für alle Beteiligten als gewinnbringend angesehene Veranstaltung wird als Auftakt für einen regelmäßigen Austausch wahrgenommen.