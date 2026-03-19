WIGGENSBACH. Am Donnerstagmorgen kam es auf der Staatsstraße 2376 zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Traktor und einem Pkw. Der Fahrer des Pkw wurde dadurch schwer verletzt.

Am Donnerstag, den 19.03.2026 gegen 07:25 Uhr, befuhr ein 22-jähriger deutscher Pkw-Fahrer die St 2376 von Wegscheidel kommend in Richtung Ermengerst. Zur selben Zeit wollte ein 18-jähriger Deutscher mit seinem Traktor von Wagenbühl in die Staatstraße nach links einfahren. Dabei nahm der Traktorfahrer dem Pkw-Fahrer die Vorfahrt, worauf es zum Zusammenstoß zwischen dem Traktor und dem Pkw kam. Der Pkw kollidierte mit der Schaufel des Frontladers, worauf der Pkw-Fahrer eingeklemmt wurde. Er konnte sich jedoch nach kurzer Zeit selbstständig aus seinem Pkw befreien und wurde anschließend mit schweren Verletzungen durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Traktorfahrer blieb unverletzt. Am Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von geschätzten 15.000 Euro und er musste abgeschleppt werden. Der Traktor blieb unbeschädigt.

Zur Räumung der Unfallstelle und zur Unfallaufnahme musste die Staatsstraße für etwa eine Stunde voll gesperrt werden. Neben dem Rettungsdienst und der Polizei waren 40 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren Buchenberg und Ermengerst im Einsatz.

Der Traktorfahrer muss sich nun wegen einer fahrlässigen Körperverletzung verantworten. Hierzu führt die Verkehrspolizeiinspektion Kempten die weiteren Ermittlungen. (VPI Kempten)

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