LANDSHUT. Nach einem schadensträchtigen Fahrzeugbrand in einer Tiefgarage am Montag, 09.03.2026, in der Luitpoldstraße hat die Polizei einen mutmaßlichen Tatverdächtigen ermittelt.

Die Kriminalpolizeiinspektion Landshut, die bereits am Tattag eine mögliche Brandstiftung nicht ausschließen konnte, hatte zunächst Hinweise auf eine schwarz gekleidete männliche Person, die sich zum Zeitpunkt des Brandgeschehens an der Örtlichkeit aufgehalten haben soll.

Am Dienstag, 17.03.2026, hat eine Zivilstreife der Zentralen Einsatzdienste Landshut (ZED) einen 33-jährigen Rumänen aufgrund anderweitiger Ermittlungen überprüft und vorläufig festgenommen. Im Zuge der weiteren Ermittlungen ergaben sich schließlich konkrete Hinweise, dass der Mann im Verdacht steht, für den Brand in der Tiefgarage in der Luitpoldstraße verantwortlich zu sein. Ob der Tatverdächtige auch für den Brand des vor der Tiefgarage abgestellten Fahrzeugs in Frage kommt wird geprüft.

Keine Hinweise auf Zusammenhang auf vorherige Brände

Den bisherigen Ermittlungen nach ergaben sich keine Hinweise auf einen Zusammenhang zu vorherigen Bränden. Hinsichtlich der Fahrzeugbrände in der Tiefgarage des CCL und in der Herzog-Albrecht-Straße sind weiterhin keine Hinweise auf vorsätzliche Brandstiftung bekannt; in beiden Fällen wird dem Ergebnis der bisherigen kriminalpolizeilichen Ermittlungen derzeit von einem technischen Defekten als Brandursache ausgegangen.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Landshut erging gegen den Rumänen mittlerweile Haftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts der schweren Brandstiftung. Nach Vorführung beim Amtsgericht Landshut ist er am Mittwoch, 18.03.2026, in eine bayerische Justizvollzugsanstalt eingeliefert worden.

Veröffentlicht: 19.03.2026, 10.00 Uhr