NEUKIRCHEN B. HL. BLUT, LKR. CHAM. Ein aus Polen stammender Mann versuchte einen in Mittelfranken entwendeten Pkw über die Grenze nach Osteuropa zu verschieben. Im Rahmen einer Nacheile durch die Polizei Furth im Wald wurde der Pkw-Dieb in Tschechien festgenommen.

Am Mittwochmorgen, kurz vor 05.00 Uhr, wollten Beamte der Grenzpolizeigruppe Furth im Wald einen Audi A6 Avant kontrollieren, der im Gemeindegebiet Neukirchen b. Hl. Blut auf der Kreisstraße 45 von Tanneneck Richtung Ortsteil Rittsteig unterwegs war. Der männliche Fahrer missachtet jedoch die Anhalteaufforderungen und flüchtet mit hoher Geschwindigkeit. Die Fahnder nahm die Verfolgung des Flüchtigen auf und überquerten wenig später die Grenze nach Tschechien.

Im Verbund der sogenannten Schengenstaaten arbeiten die Polizeibehörden in Tschechien und Bayern eng zusammen. Derartige Fälle der polizeilichen Nacheile sind in bilateralen Abkommen geregelt und berechtigen die bayerischen Beamten zum Grenzübertritt, um den Flüchtigen verfolgen zu können.

Über das Gemeinsamen Zentrum der deutsch-tschechischen Polizei- und Zollzusammenarbeit, mit Sitz in Schwandorf, wurde sofort die tschechische Polizei informiert und in die Fahndungsmaßnahmen eingebunden. Durch ständige Standortmitteilungen der Further Polizisten konnten so tschechische Einsatzkräfte an das flüchtende Fahrzeug herangeführt werden.

Während seiner Flucht gefährdete der Fahrer noch auf deutscher Seite im Ortsbereich Rittsteig einen entgegenkommenden Pkw. Durch seine rasante Fahrweise kam er versetzt auf die Gegenfahrbahn, sodass das entgegenkommende Fahrzeug stark abbremsen und ausweichen musste, um einen Zusammenstoß zu verhindern.

Auch nach dem Grenzübertritt setzte der Mann seine Fahrt mit unverminderter Geschwindigkeit fort. Über die Ortschaften Svata Katerina, Uhliste und Skelna Hut erreicht er die Stadt Nyrsko im Böhmerwald.

Dort überfuhr er eine Grünanlage und touchierte mit einer Fahrzeugseite einen Baum, bis er letztendlich nach weiterer Flucht verunfallte und gegen eine Gartenmauer fuhr. Der Fahrer, ein 38-jähriger polnischer Staatsangehöriger, versuchte im Anschluss noch zu Fuß zu flüchten, gab aber nach wenigen Metern auf, da er sich durch den Unfall leicht am Bein verletzt hatte. Der Mann konnte widerstandlos von den Beamten der Grenzpolizeigruppe Furth im Wald festgenommen werden.

Der 38-Jährige wurde im Anschluss an die tschechische Polizei übergeben. Nach ambulanten Versorgung seiner Verletzung in einem Krankenhaus, wurde der Mann schließlich durch die tschechische Polizei in Gewahrsam genommen.

Sofort eingeleitete Ermittlungen zu dem Fahrzeug ergab, dass der Audi A6, Baujahr 2018, in der Nacht von 17. März 2026 auf 18. März 2026 im Stadtgebiet Ellingen im mittelfränkischen Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen entwendet wurde. Als die zuständige Polizeiinspektion Weißenburg den Eigentümer aufsuchte, wusste dieser noch nicht, dass sein Pkw entwendet wurde. Nach bisherigem Ermittlungsstand überwand der Täter gewaltfrei das im Fahrzeug verbaute Keyless-Go-System. Der Entwendungsschaden liegt im mittleren fünfstelligen Eurobereich.

Kriminalpolizeiinspektion Ansbach übernimmt die Ermittlungen zu dem Pkw-Diebstahl

Die tatortzuständige Kriminalpolizeiinspektion Ansbach nahm unter enger Absprache mit der Staatsanwaltschaft Ansbach die Ermittlungen zu dem Pkw-Diebstahl auf.

Die Staatsanwaltschaft Ansbach teilte den tschechischen Behörden umgehend mit, dass um die Auslieferung des dringend Tatverdächtigen nach Deutschland ersucht werden wird, woraufhin der 38-Jährige einem tschechischen Ermittlungsrichter vorgeführt wurde der eine Festhaltanordnung aussprach. Noch am 18. März 2026 erging durch den Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Ansbach ein europäischer Haftbefehl.

Der Mann wurde in eine tschechische Justizvollzugsanstalt eingeliefert, wo er nun auf seine Auslieferung nach Deutschland wartet.

Ermittlungen zum Verkehrsdelikt auf deutscher Seite werden durch die Polizeiinspektion Furth im Wald weitergeführt

Die Polizeiinspektion Furth im Wald hat die Ermittlungen unter anderem wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens, gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und Verstößen gegen die Straßenverkehrsordnung aufgenommen. Es werden nun weitere Geschädigte gesucht, insbesondere der Pkw-Fahrer der am 18. März 2026, gegen 05.00 Uhr, im Ortsteil Rittsteig im Gemeindegebiet Neukirchen b. Hl. Blut von dem Audi-Fahrer gefährdet wurde.

Zeugen und Geschädigte werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09973/504-0 bei der Polizeiinspektion Furth im Wald zu melden.