EUERBACH, OT OBBACH, LKR. SCHWEINFURT U. KROMBACH, LKR. ASCHAFFENBURG. Seit Dienstagmittag sucht die Polizei nach zwei Brüdern. Ein möglicher Aufenthaltsort könnte im Raum Alzenau sein. Die Polizei hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Seit 12:37 Uhr Dienstagmittag fehlt von den beiden Brüdern Rouven und Ares Kilchenstein jede Spur. Die beiden Buben waren im Bereich Obbach in einer Wohneinrichtung und entfernten sich gestern unerlaubterweise von dort. Eine erste Absuche vor Ort blieb ohne Erfolg. Ersten Ermittlungen zu Folge, könnte die Mutter der beiden Jungen, eine 40-jährige Deutsche, mit dem Verschwinden der beiden zu tun haben. Die Frau verfügt nach einem Gerichtsbeschluss nicht mehr über das Aufenthaltsbestimmungsrecht gegenüber den Kindern.

Die Polizei ist aktuell auf der Suche nach den Kindern. Ersten Erkenntnissen nach könnte die Mutter zusammen mit ihren Kindern in einem schwarzen BMW X3 mit Aschaffenburger Zulassung unterwegs sein.

Zeugen, die Hinweise zum Aufenthaltsort der Kinder geben können, werden gebeten sich unter Tel. 06023/944-0 bei der Polizei Alzenau zu melden.