NIEDERBAYERN. Gestern (17.03.2026) fanden in mehreren niederbayerischen Landkreisen sowie in Österreich und Rumänien Durchsuchungen von Wohn- und Geschäftsräumen im Rahmen eines umfangreichen Ermittlungsverfahrens wegen des Verdachts mehrerer Wirtschaftsstraftaten statt. Zwei Tatverdächtige befinden sich nun in verschiedenen Justizvollzugsanstalten in Untersuchungshaft.

Bezugsmeldung: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Landshut und des Polizeipräsidiums Niederbayern

Die vier Tatverdächtigen, gegen welche wegen des dringenden Tatverdachts des Veruntreuens von Arbeitsentgeld und der Geldwäsche Haftbefehle erlassen wurden, sind heute (18.03.2026) dem Ermittlungsrichter am Amtsgericht Landshut vorgeführt worden.

Die Haftbefehle gegen die 51- und 28-jährigen Tatverdächtigen wurden aufrechterhalten und Untersuchungshaft angeordnet. Die beiden Männer wurden in verschiedene Justizvollzugsanstalten eingeliefert. Die Haftbefehle gegen die beiden anderen Tatverdächtigen setzte der Ermittlungsrichter gegen Auflagen außer Vollzug.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, PKin Gibis, Tel.: 09421/ 868-1015

Veröffentlicht: 18.03.2026, 16:39 Uhr