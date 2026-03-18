0398 – Polizei ermittelt nach Unfall

Pfersee – Am Dienstag (17.03.2026) kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Autofahrerinnen in der Eberlestraße. Eine 24-jährige Autofahrerin wurde dabei leicht verletzt.

Gegen 21.45 Uhr wollte die 70-jährige Autofahrerin mit ihrem Skoda in die Kirchbergstraße einbiegen. Zeitgleich kam eine 24-jährige Autofahrerin entgegen. Es kam zum Zusammenstoß.

Die 24-Jährige kam leicht verletzt in ein Krankenhaus. Es entstand ein Gesamtschaden im mittleren vierstelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt nun wegen fahrlässiger Körperverletzung und einem Verstoß nach der Straßenverkehrsordnung gegen die 70-Jährige.

Die Beteiligten haben die deutsche Staatsangehörigkeit.

0399 – Polizei stellt Schreckschusswaffe sicher

Innenstadt – Am Dienstag (17.03.2026) kam es zu einem Polizeieinsatz in der Frauentorstraße. Die Polizei stellte hierbei eine Schreckschusswaffe sicher.

Gäste eines Restaurants teilten eine alkoholisierte Person mit einer Schusswaffe mit. Gegen 21.15 Uhr betraten die Einsatzkräfte das Restaurant und kontrollierten den Mann.

Zwischenzeitlich hatten die Gäste dem 73-Jährigen die Schreckschusswaffe bereits abgenommen, nachdem der Mann diese mit der Waffe bedrohte. Keiner der Beteiligten wurde verletzt.

Die Polizei ermittelt nun wegen Bedrohung gegen den 73-Jährigen.

Der 73-Jährige hat die deutsche Staatsangehörigkeit.

Die Polizei weist stets darauf hin, keine Waffen oder waffenähnliche Gegenstände in der Öffentlichkeit mitzuführen. Dies stellt in der Regel eine Gefahr für alle Beteiligte dar und kann zudem strafrechtliche Konsequenzen haben.

0400 – Polizei ermittelt nach Zechbetrug und Beleidigung

Innenstadt – Am Dienstag (17.03.2026) wollte ein 56-Jähriger in einem Restaurant in der Straße „Bauerntanzgäßchen“ seine Rechnung nicht bezahlen.

Gegen 17.30 Uhr verständigte die Inhaberin die Polizei und schilderte den Sachverhalt. Die Streife stellte fest, dass der 56-Jährige über kein Geld verfügt und keinen Wohnsitz hat. Der Mann wurde zunächst festgenommen und zwischenzeitlich wieder entlassen.

Es entstand ein Vermögensschaden im mittleren zweistelligen Bereich.

Im Rahmen des Einsatzes beleidigte der 56-Jährige zudem die Polizeistreife.

Gegen den Mann wird nun wegen Betrugs und Beleidigung ermittelt.

Der 56-Jährige hat die deutsche Staatsangehörigkeit.

0401 – Polizei ermittelt nach Körperverletzung

Innenstadt – Am Dienstag (17.03.2026) kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem bislang unbekannten Täter und einem 25-Jährigen am Don-Bosco-Platz.

Gegen 19.00 Uhr kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen dem 25-Jährigen und dem bislang Unbekannten. Dabei schlug der Unbekannte dem 25-Jährigen in den Gesichtsbereich. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief negativ.

Der unbekannte Täter wird wie folgt beschrieben:

Männlich, ca. 180 cm groß, ca. 30 Jahre alt, sehr kurze Haare, glattrasiert

Brauner Pullover

Der 25-Jährige wurde leicht verletzt.

Die Polizei ermittelt nun wegen Körperverletzung.

Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821323-2710 entgegen.