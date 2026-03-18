Mobile Wache unterwegs
Die aktuellen Termine sind für Sie unter folgendem Link aufgeführt:
Die Bayerische Polizei - Termine der Mobilen Wache des PP SWN
Veröffentlichung der Polizeilichen Kriminalstatistik (PKS) für das PP SWN
Das Polizeipräsidium Schwaben Nord plant die Veröffentlichung der Polizeilichen Kriminalstatistik (PKS)
am Donnerstag, 26.03.2026, 10:00 Uhr,
Gögginger Straße 43, 86159 Augsburg,
im Polizeipräsidium Schwaben Nord.
Bei dem Medientermin werden Polizeipräsident Martin Wilhelm und der Leitende Kriminaldirektor Mario Huber über die Kriminalitätslage informieren.
Wir bitten um rechtzeitige Anmeldung – spätestens bis 22.03.2026 um 12.00 Uhr - an pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de oder telefonisch bei der Presse-stelle unter der Telefonnummer 0821 / 323 - 1013, - 1014, - 1015.
0398 – Polizei ermittelt nach Unfall
Pfersee – Am Dienstag (17.03.2026) kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Autofahrerinnen in der Eberlestraße. Eine 24-jährige Autofahrerin wurde dabei leicht verletzt.
Gegen 21.45 Uhr wollte die 70-jährige Autofahrerin mit ihrem Skoda in die Kirchbergstraße einbiegen. Zeitgleich kam eine 24-jährige Autofahrerin entgegen. Es kam zum Zusammenstoß.
Die 24-Jährige kam leicht verletzt in ein Krankenhaus. Es entstand ein Gesamtschaden im mittleren vierstelligen Bereich.
Die Polizei ermittelt nun wegen fahrlässiger Körperverletzung und einem Verstoß nach der Straßenverkehrsordnung gegen die 70-Jährige.
Die Beteiligten haben die deutsche Staatsangehörigkeit.
0399 – Polizei stellt Schreckschusswaffe sicher
Innenstadt – Am Dienstag (17.03.2026) kam es zu einem Polizeieinsatz in der Frauentorstraße. Die Polizei stellte hierbei eine Schreckschusswaffe sicher.
Gäste eines Restaurants teilten eine alkoholisierte Person mit einer Schusswaffe mit. Gegen 21.15 Uhr betraten die Einsatzkräfte das Restaurant und kontrollierten den Mann.
Zwischenzeitlich hatten die Gäste dem 73-Jährigen die Schreckschusswaffe bereits abgenommen, nachdem der Mann diese mit der Waffe bedrohte. Keiner der Beteiligten wurde verletzt.
Die Polizei ermittelt nun wegen Bedrohung gegen den 73-Jährigen.
Der 73-Jährige hat die deutsche Staatsangehörigkeit.
Die Polizei weist stets darauf hin, keine Waffen oder waffenähnliche Gegenstände in der Öffentlichkeit mitzuführen. Dies stellt in der Regel eine Gefahr für alle Beteiligte dar und kann zudem strafrechtliche Konsequenzen haben.
0400 – Polizei ermittelt nach Zechbetrug und Beleidigung
Innenstadt – Am Dienstag (17.03.2026) wollte ein 56-Jähriger in einem Restaurant in der Straße „Bauerntanzgäßchen“ seine Rechnung nicht bezahlen.
Gegen 17.30 Uhr verständigte die Inhaberin die Polizei und schilderte den Sachverhalt. Die Streife stellte fest, dass der 56-Jährige über kein Geld verfügt und keinen Wohnsitz hat. Der Mann wurde zunächst festgenommen und zwischenzeitlich wieder entlassen.
Es entstand ein Vermögensschaden im mittleren zweistelligen Bereich.
Im Rahmen des Einsatzes beleidigte der 56-Jährige zudem die Polizeistreife.
Gegen den Mann wird nun wegen Betrugs und Beleidigung ermittelt.
Der 56-Jährige hat die deutsche Staatsangehörigkeit.
0401 – Polizei ermittelt nach Körperverletzung
Innenstadt – Am Dienstag (17.03.2026) kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem bislang unbekannten Täter und einem 25-Jährigen am Don-Bosco-Platz.
Gegen 19.00 Uhr kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen dem 25-Jährigen und dem bislang Unbekannten. Dabei schlug der Unbekannte dem 25-Jährigen in den Gesichtsbereich. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief negativ.
Der unbekannte Täter wird wie folgt beschrieben:
Männlich, ca. 180 cm groß, ca. 30 Jahre alt, sehr kurze Haare, glattrasiert
Brauner Pullover
Der 25-Jährige wurde leicht verletzt.
Die Polizei ermittelt nun wegen Körperverletzung.
Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821323-2710 entgegen.
0402 - Geschwindigkeitsmessungen der VPI Augsburg
A8 Gersthofen/B2/B17/B300 – in den vergangenen acht Tagen (11. bis 15.03.2026) führte die Verkehrspolizeiinspektion Augsburg an den Strecken A8 Gersthofen, B17 und B 300 Geschwindigkeitskontrollen durch.
Von insgesamt 233.375 gemessenen Fahrzeugen waren 1278 deutlich zu schnell unterwegs. Bei gut 600 Verkehrsteilnehmern wird daher eine Bußgeldanzeige eingeleitet. Zusätzlich wird gegen 29 Fahrer ein Fahrverbot verhängt.
Der traurige Höchstwert wurde auf der B2 mit 176 km/h bei erlaubten 80 km/h gemessen. Er überschritt die zulässige Höchstgeschwindigkeit um 96 km/h und muss nun mit drei Monaten Fahrverbot, zwei Punkten in Flensburg sowie einer Geldbuße von 700 Euro rechnen.
Zu hohe oder nicht angepasste Geschwindigkeiten sind seit Jahren die Hauptursache für schwere und tödliche Verkehrsunfälle.
Die Verkehrspolizeiinspektion Augsburg appelliert daher eindringlich an alle Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer, die zulässigen Höchstgeschwindigkeiten stets einzuhalten, um die Sicherheit auf unseren Straßen zu gewährleisten.
Sie wollen zur Sicherheitswacht?
Hier können sie sich bewerben: