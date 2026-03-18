GRAFENAU, LKR. FREYUNG-GRAFENAU. Am Mittwoch, 18.03.2026, gegen 12.30 Uhr wurde der Einsatzzentrale beim Polizeipräsidium Niederbayern zunächst ein verdächtiger Geruch in der Mittelschule mitgeteilt.

Nach ersten Erkenntnissen der zuerst eingetroffenen Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Grafenau soll ein Schüler der Mittelschule Pfefferspray in einer Umkleidekabine versprüht haben. Derzeit werden rund 42 Schüler vor Ort vorsorglich vom Rettungsdienst untersucht, elf Schüler davon wurden vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.

Eltern, die bislang noch nicht informiert wurden, können Ihre Kinder unmittelbar an der Mittelschule, 94481 Grafenau, Rachelweg 24, abholen.

Veröffentlicht: 18.03.2026, 14.14 Uhr