Das Polizeipräsidium Oberpfalz weist vorsorglich auf eine mögliche Zunahme von Dieseldiebstählen hin. Hintergrund sind unter anderem die derzeit hohen Kraftstoffpreise.

Ziel solcher Diebstähle können insbesondere Speditionen, landwirtschaftliche Betriebe, Baufirmen sowie Betreiber von Sand- und Kiesgruben sein. Insgesamt ungesicherte Dieselvorräte auf Betriebsgeländen oder aber auch abgestellt Lkws, beispielsweise während der Ruhepause des Fahrers, können ins Visier geraten. Mehrere hundert Liter Diesel lassen sich innerhalb kurzer Zeit und nahezu geräuschlos aus Tanks oder Vorratsbehältern abzapfen und anschließend mit Transportern oder Pkw abtransportieren.

Wir empfehlen daher:

Tanks und Dieselbehälter möglichst gegen unbefugten Zugriff sichern

Betriebsgelände ausreichend beleuchten

Zufahrten kontrollieren oder absperren

größere Dieselvorräte nicht frei zugänglich lagern

erhöhte Aufmerksamkeit

Verdächtige Personen oder Fahrzeuge können der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Oberpfalz unter der 110 oder der örtlichen Polizeidienststelle gemeldet werden. Konkrete Hinweise auf aktuelle Diebstähle in der Oberpfalz liegen derzeit nicht vor. Der Hinweis erfolgt aus präventiven Gründen.