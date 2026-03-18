TEUBLITZ, LKR. SCHWANDORF. Am Dienstagnachmittag kam es in einem Supermarkt in der Regensburger Straße in Teublitz zu einem räuberischen Diebstahl. Die Kriminalpolizei Amberg hat die Ermittlungen übernommen.

Nach bisherigen Erkenntnissen ereignete sich der Vorfall gegen 13:55 Uhr. Ein bislang unbekannter Täter betrat die Filiale und bedrohte die Kassiererin zunächst mit einer Spritze, um Bargeld zu erlangen. Die Mitarbeiterin erstarrte vor Schreck. Daraufhin entnahm der Täter eigenständig einen dreistelligen Geldbetrag aus der Kasse und verließ das Geschäft. Eine weitere Mitarbeiterin nahm die Verfolgung auf und konnte ihn auf dem Parkplatz stellen. Dabei griff der Mann diese mit der Spritze an, wodurch die Frau leicht verletzt wurde. Trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnte der Täter flüchten.

Die bisherigen Ermittlungen ergaben folgende Täterbeschreibung:

männlich

25 bis 30 Jahre alt

ca. 1,75 m groß, schlank

Bekleidung: blauer Kapuzenpulli, Gürteltasche

Die Kriminalpolizei Amberg ermittelt und bittet Zeugen, die Hinweise zum Täter oder zu den Tatabläufen geben können, sich zu melden. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Amberg unter der Telefonnummer 09621/890-0 entgegen.