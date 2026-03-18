ROTTACH-EGERN, LKR. MIESBACH. Am Dienstagabend, den 17. März 2026, brach in den Abendstunden in einem Mehrfamilienhaus im Ortsteil Hagrain ein Feuer aus. Zwei Personen wurden leicht verletzt. Nach aktuellem Stand beläuft sich der Sachschaden auf einen mittleren sechsstelligen Euro-Betrag. Die Kriminalpolizei Miesbach übernahm die Ermittlungen zur Brandursache.

Am Dienstag, dem 17. März 2026, wurde gegen 22.30 Uhr bei der Polizeieinsatzzentrale Oberbayern Süd ein Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Ludwig-Thoma-Straße in Rottach-Egern gemeldet. Mit Eintreffen der Einsatzkräfte waren aus dem Dachstuhl des Gebäudes eine starke Rauchentwicklung und Flammen sichtbar. Die Bewohner des Mehrfamilienhauses konnten allesamt selbstständig das Gebäude verlassen. Dank des raschen Eingreifens der rund 200 örtlichen und umliegenden Feuerwehren konnte eine größere Ausbreitung der Flammen verhindert werden. Weiterhin waren starke Kräfte des Rettungsdienstes mit im Einsatz. Durch das Feuer brannte das Dachgeschoss komplett aus.

Durch den Brand wurde nach derzeitigem Kenntnisstand ein Bewohner mit leichter Rauchgasintoxikation verletzt. Ein Feuerwehrangehöriger wurde bei einem Sturz durch eine Zwischendecke leicht verletzt. Das Mehrfamilienhaus ist aufgrund des Schadensbildes derzeit unbewohnbar. Die Hausbewohner konnten durch die Gemeinde Rottach untergebracht werden. Der entstandene Sachschaden wird auf einen mittleren sechsstelligen Euro-Betrag geschätzt.

Die ersten polizeilichen Ermittlungen erfolgten durch Einsatzkräfte der örtlich zuständigen Polizeiinspektion Bad Wiessee. Noch vor Ort übernahm der Kriminaldauerdienst Rosenheim für die Brandfahnder der Kriminalpolizei Miesbach die Ermittlungen.

Die Ermittlungen zur genauen Brandursache dauern weiter an und sind Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen. Hinweise auf eine vorsätzliche Tat ergaben sich bislang nicht.