MÜHLDORF A. INN. Am Dienstagnachmittag, den 17. März 2026, wurde aufgrund eines festgestellten Fehlers im elektrischen Leitungssystems entlang der Bahnstrecke Mühldorf - Freilassing festgestellt, dass an mehreren Stellen Feuerstellen gelegt wurden. Der kriminalpolizeiliche Staatsschutz hat die Ermittlungen übernommen.

Am Dienstagnachmittag (17. März 2026), gegen 17.15 Uhr, ging durch die Bundespolizei Mühldorf eine Mitteilung über eine Feststellung entlang der Gleise der Bahnstrecke Mühldorf-Freilassing ein. Demnach wurden wegen eines Fehlers am elektrischen Leitungssystem mehrere Stellen entdeckt, an denen Kabel in den Trogtrassen verschmort bzw. verschmolzen waren. Offensichtlich wurden die Schäden mutwillig herbeigeführt.

Der Personenverkehr musste aufgrund ausgefallener Signalanlagen deshalb eingestellt und ein Schienenersatzverkehr eingerichtet werden. Die Schadenshöhe kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Die ersten polizeilichen Maßnahmen erfolgten durch die Bundespolizei Mühldorf. Der Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizei Traunstein übernahm die weiteren Maßnahmen vor Ort. Die Ermittlungen führt, unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein, der kriminalpolizeiliche Staatsschutz fort.

Bei ihren Untersuchungen wenden sich die Kriminalermittler auch mit einem Zeugenaufruf an die Öffentlichkeit:

Wer hat insbesondere am Dienstagnachmittag 17. März 2026, oder im Vorfeld, im Bereich der Bahnstrecke Mühldorf-Freilassing verdächtige Wahrnehmungen gemacht, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten?

Wem sind bereits vor dem gestrigen Dienstag, 17. März 2026, verdächtige Personen oder Fahrzeuge in dem Bereich aufgefallen?

Wer kann der Kriminalpolizei sonstige Hinweise in dem Fall geben?

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (0861) 98730 bei der Kriminalpolizeiinspektion Traunstein oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Die Ermittlungen dauern an.