KRONACH. Am Dienstagvormittag kam es in der Straße „Auleite“ im Kronacher Gemeindeteil Wötzelsdorf zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Die Kriminalpolizei Coburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise.

Im Zeitraum zwischen 7.45 Uhr und 13 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu dem Anwesen. Hierzu schlugen sie mit einem Stein die Terrassentür im Erdgeschoss ein. Im Anschluss durchsuchten die Einbrecher mehrere Räume im Erd- sowie im Obergeschoss und hinterließen dabei zahlreiche geöffnete Schubladen und Schränke. Sie entwendeten nach bisherigen Erkenntnissen Goldschmuck. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 1.000 Euro.

Die Kriminalpolizei Coburg bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der „Auleite“ beobachtet haben, sich unter der Tel.-Nr. 09561/645-0 zu melden.