ANSBACH. (257) Am heutigen Mittwochmorgen (18.03.2026) geriet ein Sattelzug auf der A 6 bei Lichtenau in Brand. Im Zuge der Lösch- und Bergungsarbeiten ist die Autobahn in Fahrtrichtung Amberg vollständig gesperrt. Die Sperrung wird sich noch einige Zeit hinziehen.



Gegen 08:00 Uhr bemerkte der Fahrer eines Sattelzugs während der Fahrt in Richtung Nürnberg Rauch an seinem Zugfahrzeug. Er lenkte das Fahrzeug auf der A 6 zwischen den Anschlussstellen Lichtenau und Neuendettelsau auf den Seitenstreifen und versuchte, den Brand zu löschen. Letztlich geriet die Sattelzugmaschine in Vollbrand.

Der Auflieger war mit Baumzöglingen beladen. Nach ersten Erkenntnissen dürfte ein technischer Defekt ursächlich für den Brand gewesen sein. Die Feuerwehr brachte das Feuer schnell unter Kontrolle, dennoch brannte die Sattelzugmaschine vollständig aus. Auch Teile des Aufliegers gerieten in Brand. Der Fahrer blieb unverletzt.

Für die Dauer der Lösch- und Bergungsarbeiten musste die A6 in Fahrtrichtung Amberg gesperrt werden. Die Sperrung wird vermutlich noch einige Zeit andauern (Stand: 10:10 Uhr). Der Verkehr wird an der Anschlussstelle Lichtenau von der Autobahn abgeleitet. Die Beamten der Verkehrspolizei Ansbach haben die Ermittlungen aufgenommen. Einsatzkräfte der Feuerwehr und der Autobahnmeisterei unterstützen die Maßnahmen vor Ort.



Erstellt durch: Kai Schmidt / mc