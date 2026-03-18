WEIDEN I.D.OPF. Am Donnerstag, 26. Februar 2026, kam es gegen 21:45 Uhr im Bereich des Parkplatzes am Waldfriedhof in der Straße „Hinterm Rehbühl“ zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Im Verlauf des Geschehens wurde ein 21-jähriger Deutscher von einem Pkw erfasst und schwer verletzt. Die Kriminalpolizeiinspektion Weiden i.d.OPf. hat die Sachbearbeitung übernommen und ermittelt.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen waren mehrere Personen an einer Auseinandersetzung im Bereich des Parkplatzes am Waldfriedhof beteiligt. Im weiteren Verlauf des Geschehens wurde ein 21-Jähriger von einem Pkw erfasst und dabei schwer verletzt. Der Verletzte wurde nach der Erstversorgung vor Ort durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert. Im Zusammenhang mit dem Vorfall steht ein 19-jähriger deutscher Staatsangehöriger im Verdacht, der verantwortliche Pkw-Führer gewesen zu sein. Die näheren Umstände sowie der genaue Ablauf der Ereignisse sind derzeit Gegenstand der laufenden kriminalpolizeilichen Ermittlungen. Durch die Kriminalpolizei Weiden i.d.OPf. wurden vor Ort umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt. Weitere Details können aufgrund des frühen Ermittlungsstandes derzeit noch nicht mitgeteilt werden.

Die Kriminalpolizeiinspektion Weiden i.d.OPf. bittet Personen, die im Zusammenhang mit dem Vorfall Beobachtungen gemacht haben, sich zu melden. Insbesondere wird der Fahrer eines Geländewagens gesucht, der die Straße „Hinterm Rehbühl“ am Donnerstag, 26. Februar 2026, um 21:43 Uhr Richtung stadteinwärts befuhr. Dieser Fahrzeugführer könnte wichtige Beobachtungen gemacht haben und wird daher als bedeutender Zeuge des Geschehens angesehen. Hinweise nimmt die Kriminalpolizeiinspektion Weiden i.d.OPf. unter der Telefonnummer 0961/401-2222 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.