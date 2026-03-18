Die Gesamtzahl der 2025 im Regierungsbezirk Niederbayern registrierten Straftaten, ausgenommen der ausländerrechtlichen Verstöße wie illegale Einreise oder illegaler Aufenthalt, liegt bei 39.731 (2024: 41.645). Mit einer Aufklärungsquote von 71,2 % liegt der niederbayerische Wert deutlich über dem bayernweiten Durchschnitt (66,0 %). Die Häufigkeitszahl von 3.155 stellt im landesweiten Vergleich den geringsten Wert dar und betont, dass die Gefahr, Opfer einer Straftat zu werden, in Niederbayern weiterhin am niedrigsten ist.

Über die erneut bayernweite Spitzenstellung seines Regierungsbezirks zeigte sich Regierungspräsident Rainer Haselbeck sehr erfreut und bekräftigte: „Niederbayern ist am sichersten – im ohnehin sichersten Bundesland! Das ist eine ausgesprochen gute Nachricht und ein Erfolg, der untrennbar mit der hervorragenden Arbeit unserer Polizei verbunden ist. Für die Menschen in unserer Heimat bedeutet das ganz konkret: Wer hier in Niederbayern lebt und arbeitet, kann sich im Alltag sicher fühlen und auf einen verlässlichen Schutz vertrauen.“ Sichere Städte und Gemeinden, führte Haselbeck fort, seien die Grundlage für ein starkes Miteinander, für gute Lebensqualität, wirtschaftlichen Erfolg und für das Vertrauen in den Staat. Er unterstrich: „Unsere Spitzenstellung in Bayern ist ein klarer Beleg für die wirksame Arbeit und den erfolgreichen Sicherheitskurs unserer Polizeikräfte. Sie stehen rund um die Uhr für die Sicherheit unserer Bürgerinnen und Bürger ein – mit großem Engagement und persönlichem Einsatz. Sie leisten damit einen unverzichtbaren Dienst für die Gesellschaft und unsere Heimat. Dafür gilt ihnen allen mein ausdrücklicher Dank.“

Einen umfassenden Überblick über die Kriminalstatistik für den Regierungsbezirk Niederbayern, wie beispielsweise die Gesamtkriminalität, Aufklärungsquote sowie die sogenannte Häufigkeitszahl sind dem aktuellen Sicherheitsbericht 2025 zu entnehmen.

Dieser ist unter folgendem Link abrufbar: Sicherheitsbericht des Polizeipräsidiums Niederbayern

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, PKin Gibis, Tel.: 09421/ 868-1015

Veröffentlicht: 18.03.2026, 07:19 Uhr