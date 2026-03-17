Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Kempten und des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West

KEMPTEN. Bei einer am 16.03.2026 geplanten Wohnungsräumung in einer Kemptener Obdachlosenunterkunft verbarrikadierte sich ein 63-jähriger Wohnungsinhaber, wobei er sich im Besitz einer Schusswaffe befand. Nach einer Türöffnung durch Spezialkräfte der Polizei wurde der Mann mit einer Schussverletzung in der Wohnung aufgefunden und verstarb später im Krankenhaus. Die KPI Kempten führt unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft Kempten die weiteren Ermittlungen.

Am 16.03.2026 sollte die Wohnung eines 63-jährigen Bewohners einer Obdachlosenunterkunft in Kempten wegen Schädlingsbefalls durch das Ordnungsamt Kempten unter Anwesenheit von Polizeibeamten der PI Kempten geräumt und der Betroffene in einer anderen Wohnung der gleichen Unterkunft untergebracht werden. Die Räumung konnte jedoch nicht durchgeführt werden, da sich der Betroffene in seiner Wohnung einschloss und verbarrikadierte.

Da eine an der Wohnungsräumung beteiligte Person wahrnahm, dass sich der Betroffene im Besitz einer Schusswaffe befand, wurde eine Spezialeinheit der Polizei hinzugezogen.

Nach Eintreffen der Beamten begaben sich diese zur Wohnungstüre des Betroffenen und forderten diesen mehrfach auf, sich zu ergeben und unbewaffnet aus der Wohnung zu kommen. Der Aufforderung leistete der Betroffene keine Folge und gab nach den derzeitigen Erkenntnissen zunächst einen Schuss aus der von ihm geführten Waffe in Richtung der geschlossenen Wohnungstüre ab.

Nachdem die Spezialkräfte ein weiteres Schussgeräusch aus der Wohnung wahrnahmen, drangen sie in die Wohnung ein und fanden den Betroffenen mit einer Schussverletzung im Kopfbereich auf dem Boden liegend vor, an deren Folgen er in der Nacht zum Dienstag verstarb. Die illegal besessene Schusswaffe wurde sichergestellt; die Kriminalpolizei führt u. a. zur Herkunft der Waffe weitere Ermittlungen durch. Die am heutigen Tag durchgeführte Obduktion bestätigt die Erkenntnisse zum Suizidgeschehen mittels Schusswaffe. (Staatsanwaltschaft Kempten / KPI Kempten)

Bezugsmeldung vom 16.03.2026

Öffentlichkeitswirksamer Polizeieinsatz

KEMPTEN. Am Vormittag des 16.03.2026 kam es in Kempten, Stadtteil Bühl, zu einem größeren Polizeieinsatz unter Beteiligung einer Vielzahl von Einsatzkräften. Zeitweise waren die B 12 / Stephanstraße stadteinwärts sowie die A 7 von Verkehrssperrungen betroffen.

Einsatzanlass war eine Amtshilfe für die örtlich zuständige Sicherheitsbehörde. Aufgrund der vorliegenden Erkenntnisse waren Spezialeinheiten an dem Einsatz beteiligt. Ein 63-jähriger Mann wurde bei dem Einsatz lebensgefährlich verletzt und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert.

Eine Gefahr für die Bevölkerung bestand zu keiner Zeit. Ab 12:00 Uhr wurden die Straßensperrungen sukzessive aufgehoben, die Fahrbahnen waren insbesondere als Aufstellfläche von Polizeifahrzeugen benötigt worden.

Die weiteren Ermittlungen werden durch die Kriminalpolizei Kempten unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Kempten geführt.

Es wird um Verständnis gebeten, dass aufgrund der laufenden Ermittlungen derzeit keine weitergehenden Auskünfte erteilt werden können. (PI Kempten/KPI Kempten)

Medienkontakt:

Pressestelle beim Polizeipräsidium Schwaben Süd/West, D-87439 Kempten (Allgäu),

Rufnummer (+49) 0831 9909-0 (-1012/ -1013).