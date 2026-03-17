Neufahrn b. Freising, Landkreis Freising. Am vergangenen Sonntag (15.03.2026) wurde eine schwerverletzte Person in einem Arbeiterwohnheim in Neufahrn aufgefunden. Aktuell ist unklar wie es zu den Verletzungen gekommen ist. Die Kriminalpolizei Erding hat die Ermittlungen übernommen.

Am Sonntagmorgen verständigte eine bislang unbekannte männliche Person den Rettungsdienst per Notruf. In einer Arbeiterunterkunft am Marktplatz in Neufahrn, konnte ein etwa 40-jähriger Mann mit schweren Kopfverletzungen und Hämatomen im Bereich des Oberkörpers auf dem Balkon angetroffen werden. Der vermutlich aus Polen stammende Mann wurde notärztlich versorgt und in eine Münchner Klinik gebracht. Aufgrund seines Gesundheitszustandes konnte er bislang zu seinen Verletzungen nicht befragt werden. Da die Ursache für die schweren Verletzungen unklar ist und sowohl ein strafbares Handeln als auch ein Unfall- oder Unglücksgeschehen möglich erscheinen, bittet die Kriminalpolizeiinspektion Erding um Hinweise unter der Telefonnummer 08122 968-0.