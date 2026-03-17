0393 - Polizei ermittelt nach Unfallflucht

Oberhausen – Am Freitag (13.03.2026) kam es zu einer Unfallflucht in der Matthäus-Lang-Straße.

Zwischen 16.00 und 18.00 Uhr beschädigte eine bislang unbekannte Person einen weißen Ford Mondeo. Anschließend entfernte sich die unbekannte Person offenbar, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Es entstand ein Sachschaden von rund 3.000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Mitte unter der Telefonnummer 0821/323-2110 entgegen.

0394 – Die Kriminalpolizei ermittelt nach Brand

Lechhausen – Am Sonntag (15.03.2026) kam es zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Ernst-Moritz-Arndt-Straße.

Gegen 20.00 Uhr stellte ein Bewohner starken Rauch nach offenbar zuvor verbranntem Altpapier in einer Kellerwohnung fest.

Nach derzeitigen Erkenntnissen erlitten zwei Personen eine leichte Rauchgasvergiftung und wurden durch den Rettungsdienst behandelt. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Sachschaden von rund 100 Euro.

Die Kriminalpolizei Augsburg hat vor Ort die Ermittlungen übernommen.

0395 - Polizei warnt vor Trickbetrug

Hochfeld - Am Sonntag (15.03.2026) kam es zu einem Diebstahl aus einer Wohnung, bei dem der Täter der Geschädigten mithilfe einer neuen Trickbetrugsmasche ihre Handtasche samt Inhalt entwendete.

Gegen 16.00 Uhr klingelte der bislang unbekannte Täter bei einer 86-Jährigen in der Max-Gutmann-Straße. Hier gab er an, dass sein Vater neu in das Haus eingezogen und der Wasseranschluss der Wohnung defekt sei. Anschließend bat er um einen Eimer Wasser für seinen Vater.

Während die 86-Jährige den Eimer mit Wasser befüllte, entwendete der Täter die Handtasche der Frau. Diese bemerkte das Fehlen jedoch erst am folgenden Tag.

Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls gegen den unbekannten Täter.

Die 86-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

In letzter Zeit wurden der Polizei vermehrt Fälle bekannt, in denen ein bislang unbekannter Täter ältere Menschen in betreuten Wohnformen, Seniorenheimen und ähnlichen Einrichtungen gezielt aufsuchen, um diese unter Zuhilfenahme einer neu abgewandelten Betrugsmasche zu bestehlen.

Als Täterbeschreibung ist bislang bekannt:

- männlich, ca. 180 groß, heller Hauttyp, dunkle, kurze, glatte Haare, evtl. Bart, schlanke Statur, keine Brille, weißer Pullover, sehr höflich, sehr gepflegtes Äußeres, gutes Hochdeutsch mit leichtem südländischem Akzent, keine Jacke

Die Polizei empfiehlt insbesondere:

Vorsicht bei fremden Personen in der Einrichtung:

Unbekannte Personen, die sich im Haus aufhalten, sollten aktiv angesprochen und nach ihrem Anliegen befragt werden.

Kein Einlass in die Wohnung für Unbekannte:

Bewohnerinnen und Bewohner sollten ausdrücklich darauf hingewiesen werden, keine unbekannten Personen in ihre Wohnung zu lassen – auch dann nicht, wenn diese sich auf Angehörige anderer Bewohnerinnen und Bewohner berufen oder eine akute Notlage vortäuschen.

Verhalten bei Verdacht:

Bei verdächtigen Wahrnehmungen oder aktuellen Betrugsversuchen sollte unverzüglich die Polizei verständigt werden.

Umgang mit Wertsachen:

Wenn möglich sollten gar keine großen Bargeldmengen Zuhause aufbewahrt werden. Es sollte dazu angehalten werden, Bargeld, Schmuck und andere Wertgegenstände nicht offen in der Wohnung aufzubewahren, sondern – soweit möglich – in verschließbaren Behältnissen oder Schließfächern zu sichern.