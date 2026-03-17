DINGOLFING. Am Montag, 16.03.2026, wurde einem 23-jährigen Syrer in der Bruckstraße sein Mobiltelefon von zwei Männern geraubt.

Ersten Ermittlungen zufolge soll der Syrer von zunächst zwei unbekannten Männern in der Bruckstraße bedroht und nach Geld gefragt worden sein. Im weiteren Verlauf entwendeten die beiden Männer das Mobiltelefon des 23-Jährigen, dabei sollen sie auch ein Messer vorgezeigt haben. Im Zuge der Fahndungsmaßnahmen durch Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Dingolfing gerieten ein 40-jähriger sowie ein 25-jähriger Syrer in den Fokus der Ermittlungen.

Bei der Durchsuchung der Wohnung des 40-jährigen Tatverdächtigen konnte schließlich das entwendete Mobiltelefon aufgefunden werden. In wie weit eine mögliche Forderungssache als Motiv in Frage kommt, ist Gegenstand der weiteren kriminalpolizeilichen Ermittlungen. Der 23-Jährige blieb unverletzt.

Veröffentlicht: 17.03.2026, 13.25 Uhr