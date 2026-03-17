DEINING, VELBURG, LKR. NEUMARKT I. D. OPF., BAD KÖTZTING, LKR. CHAM. In der Nacht von Donnerstag, 12. März, auf Freitag, 13. März, wurde im Gemeindegebiet Deining und Velburg je ein Pkw entwendet. Eines der Fahrzeuge konnte später nach einem Verkehrsunfall in Bad Kötzting aufgefunden werden. Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise.

Ein Mann aus dem Neumarkter Landkreis hatte seinen weißen Audi Q7, der mit einem Keyless-Go-System ausgestattet ist, im Gemeindebereich Deining abgestellt. Im Zeitraum zwischen 18:45 Uhr und 05:45 Uhr von 12. auf 13. März entwendeten bislang unbekannte Täter das Fahrzeug. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist davon auszugehen, dass die unbekannten Täter das Keyless-Go-System gewaltfrei überwanden und den Pkw anschließend unbemerkt entwendeten. Der Entwendungsschaden liegt im mittleren fünfstelligen Eurobereich. Im Zuge der weiteren Ermittlungen und Fahndungsmaßnahmen stellten Polizeibeamte der Polizeiinspektion Bad Kötzting das Fahrzeug später verunfallt im Bereich des Krankenhauses in Bad Kötzting fest. Der Pkw war dort offenbar beim Versuch, das Fahrzeug in Richtung des angrenzenden Auslands zu verbringen, alleinbeteiligt von der Fahrbahn abgekommen und im Anschluss nicht mehr fahrbereit. Die bislang unbekannten Täter entfernten sich anschließend in unbekannte Richtung.

In derselben Nacht, im Zeitraum von 18:00 Uhr bis 08:00 Uhr, wurde zudem ein vor einem Anwesen in Velburg abgestellter schwarzer Audi S6 entwendet. Auch in diesem Fall überwanden bislang unbekannte Täter gewaltfrei das im Fahrzeug verbaute Keyless-Go-System. Der Entwendungsschaden liegt ebenfalls im mittleren fünfstelligen Eurobereich.

Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet die Bevölkerung um Hinweise. Personen, die im genannten Zeitraum im Bereich der Dr.-Lang-Straße in Deining, im Bereich der Bürgermeister-Dullinger-Straße in Bad Kötzting oder in der Straße Am Herzogberg in Velburg verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0941/506-2888 bei der Kriminalpolizeiinspektion Regensburg oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Um solchen Diebstählen vorzubeugen, empfiehlt die Oberpfälzer Polizei mehrere Schutzmaßnahmen: