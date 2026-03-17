FORCHHEIM. Bereits am 10. Februar nahmen Beamte der Polizeiinspektion Forchheim einen 18-jährigen Forchheimer auf frischer Tat fest. Der Tatverdächtige trat einer Joggerin gegenüber und manipulierte an seinem Geschlechtsteil.

Seit Mitte des Jahres 2025 beschäftigte ein zunächst unbekannter Mann die Polizei Forchheim. In bislang fünf angezeigten Fällen hatte der Täter Frauen in exhibitionistischer Weise belästigt. Nach bisherigen Erkenntnissen war der Mann jeweils mit einem Fahrrad unterwegs. Er überholte zunächst Spaziergängerinnen oder Joggerinnen, versteckte sich anschließend in einem Gebüsch und trat den Frauen danach entgegen. Dabei filmte er die Geschädigten mit seinem Mobiltelefon. Sein Gesicht verdeckte der Täter regelmäßig mit Kapuze und Schal.

Die eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen der Polizei Forchheim verliefen zunächst ohne Erfolg, da der Täter mit dem Fahrrad flüchten konnte. Am 10. Februar gelang den Ermittlern schließlich der Durchbruch: Nach einer erneuten Tat auf dem Radweg zwischen Forchheim und Pautzfeld nahmen die Beamten im Rahmen der Fahndung einen 18-jährigen Forchheimer auf frischer Tat fest. Bei der Festnahme stellten die Polizisten zudem das Mobiltelefon des Tatverdächtigen auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Bamberg sicher.

Aufgrund der bestehenden Beweislage zeigte sich der Beschuldigte geständig und räumte mehrere der bereits angezeigten Taten ein. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann aus dem polizeilichen Gewahrsam entlassen.

Im Zuge der weiteren Ermittlungen, insbesondere durch die Auswertung des sichergestellten Mobiltelefons, gehen die Beamten derzeit davon aus, dass es in der Vergangenheit zu weiteren, bislang nicht angezeigten Taten gekommen sein könnte.

Die Polizei Forchheim bittet daher mögliche weitere Geschädigte, die bislang keine Anzeige erstattet haben, sich zu melden. Von besonderem Interesse sind Vorfälle aus den Jahren 2024 bis 2026, die sich überwiegend im Bereich der Schleuseninsel/Buckenhofen sowie entlang der Kreisstraße FO 24 ereignet haben könnten.

Geschädigte oder Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Forchheim unter der Telefonnummer 09191/7090-121 zu melden oder persönlich Anzeige zu erstatten.