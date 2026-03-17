BURGAU. Am Dienstagmorgen ereignete sich auf der St 2024 ein Verkehrsunfall, bei welchem zwei Pkw frontal kollidierten.

Eine 60-jährige Pkw-Fahrerin kam nach einem Überholvorgang mit ihrem Pkw nach rechts von der Fahrbahn ab und geriet dadurch ins Schlingern. In Folge dessen geriet sie auf den Fahrstreifen des Gegenverkehrs und kollidierte mit einem ihr entgegenkommenden Pkw, welcher mit einer 19-jährigen Fahrerin und einer 16-jährigen Beifahrerin besetzt war. Die 19-Jährige wurde eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr befreit werden. Alle drei Unfallbeteiligten wurden unter anderem auch durch einen Rettungshubschrauber mit teils schweren Verletzungen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Der Sachschaden dürfte sich auf circa 65.000 Euro belaufen und somit für beide Fahrzeuge ein Totalschaden darstellen.

Während der Aufnahme des Verkehrsunfalls musste die St 2024 gesperrt werden. Am Einsatz beteiligt waren neben den freiwilligen Feuerwehren Burgau, Unterknöringen und Oberknöringen mit insgesamt 37 Angehörigen auch der Rettungsdienst und die Straßenmeisterei Krumbach. Gegen die 60-Jährige wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung eingeleitet. (PI Burgau)

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