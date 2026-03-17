BAMBERG. Eine zivile Streife der Polizei Bamberg‑Stadt ertappte am späten Freitagabend eine Männergruppe, die gerade ein Werbeplakat der Bundeswehr in Bamberg verunstaltete. Die Beamten kontrollierten die Männer und stellten 24 Aufkleber mit überwiegend politischem Hintergrund aus der linken Szene sicher.

Gegen 23 Uhr befand sich die Zivilstreife in der Bamberger Brennerstraße und beobachtete eine Dreiergruppe, die in unmittelbarer Nähe zu einem Werbeplakat der Bundeswehr verdächtig hantierte. Einer der Männer klebte gerade einen Sticker auf das Plakat, als sich die Polizisten zu erkennen gaben und unmittelbar eine Kontrolle durchführten. Sie stellten auf dem Werbemittel zwei frische, politisch motivierte Aufkleber fest. Passenderweise fanden die Beamten beim 19-jährigen Deutschen, den sie zuvor beim Kleben ertappten, insgesamt 24 weitere Sticker. Die Motive waren größtenteils politisch links motiviert, beispielsweise zu den Themen Klassenkampf, Enteignung und Sozialismus. Bei seinem 18-jährigen deutschen Begleiter fanden die Ordnungshüter zudem ein zugehöriges Trägerpapier.

Die Polizisten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung gegen die beiden Heranwachsenden ein und stellten Aufkleber und Trägerpapier als Beweismittel sicher.