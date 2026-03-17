NÜRNBERG. (255) Wie in der Meldung 130 berichtet, brach ein Unbekannter im Zeitraum vom 07.02.2026 bis 09.02.2026 in ein Möbelgeschäft in der Nürnberger Südstadt ein und entwendete Bargeld. Nun ist es der Kriminalpolizei gelungen, einen Tatverdächtigen zu ermitteln.



Der Täter verschaffte sich gewaltsam Zugang zu einem Möbelgeschäft am Dianaplatz. Anschließend entwendete er Bargeld aus einer Kasse. Die aufgebrochene Kasse wurde außerhalb des Ladens gefunden.

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken führte am Tatort eine Spurensicherung durch und sicherte DNA-Spuren. Die weiteren Ermittlungen wurden durch das Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei geführt.

Die Beamten konnten anhand der gesicherten DNA inzwischen einen Tatverdächtigen ermitteln. Es handelt sich um einen 42-jährigen Deutschen. Die Kriminalpolizei prüft derzeit, ob er auch für andere Geschäftseinbrüche im Nürnberger Stadtgebiet verantwortlich ist.



Erstellt durch: Kai Schmidt / bl