401. Politisch motivierte Sachbeschädigung – Altstadt

Am Freitag, 13.03.2026, gegen 15:40 Uhr, befand sich eine 60-Jährige mit deutscher Staatsangehörigkeit und Wohnsitz in München als Wahlkampfhelferin an einem Parteistand in der Altstadt. Eine männliche Person, die sich in der Nähe des Parteistandes aufhielt, trat unvermittelt gegen eines der dort aufgestellten Wahlplakate des Parteistandes und beschädigte es. Nach Ansprache der Person durch die 60-Jährige nahm er einen Holzstock in die Hand und drohte der Wahlkampfhelferin damit.

Nach Verständigung der Polizei konnte eine Polizeistreife den Tatverdächtigen vor Ort antreffen. Bei ihm handelt es sich dabei um einen 40-Jährigen mit deutscher Staatsangehörigkeit und Wohnsitz in München. Er wurde wegen Bedrohung und Sachbeschädigung angezeigt.

Das Kriminalfachdezernat 4 führt die weiteren Ermittlungen in dieser Sache.

402. Staatsschutzrelevantes Delikt – Altstadt

Am Samstag, 14.03.2026, gegen 00:15 Uhr, informierte eine Passantin den Polizeinotruf 110 darüber, dass ein Mann mehrere Minuten lang im Bereich des Karlsplatzes eine verbotene Handgeste mit Bezug zum Nationalsozialismus zeigte und laut umherschrie. Die eingesetzten Polizeikräfte konnten den Tatverdächtigen vor Ort antreffen und kontrollieren. Bei ihm handelte sich um einen 26-Jährigen mit deutscher Staatsangehörigkeit und Wohnsitz in München.

Er wurde wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen angezeigt.

Das Kriminalfachdezernat 4 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

403. Raub auf Tankstelle – Ramersdorf

Am Montag, 16.03.2026, gegen 08:00 Uhr, betrat ein Täter, der aufgrund seines getragenen Motorradhelms nicht erkennbar war, den Verkaufsraum einer Tankstelle und bedrohte die Angestellte mit einem Messer. Der Täter forderte sie auf, die Kasse zu leeren. Dann floh er zunächst mit der Tatbeute ins Freie, wo ein Mittäter bereits mit einem Motorrad wartete. In der Folge entfernten sich beide auf dem Motorrad vom Tatort.

Bei der Tat wurde niemand verletzt. Die Täter erbeuteten einen mittleren dreistelligen Bargeldbetrag.

Eine unverzüglich eingeleitete Fahndung der Polizei brachte zunächst keinen Erfolg.

Durch erste Ermittlungen vor Ort ergaben sich Hinweise auf den Aufenthaltsort der Tatverdächtigen. Infolge dessen wurden zwei Durchsuchungsbeschlüsse für Wohnungen beim Amtsgericht München erwirkt. Bei der Durchsuchung durch Polizeikräfte des Münchner Unterstützungskommandos (USK) konnten in einer der beiden Wohnungen zwei Männer, ein 36-Jähriger und ein 43-Jähriger, beide mit griechischer Staatsangehörigkeit, festgestellt werden. Einer der Tatverdächtigen versuchte sich der Maßnahme zu entziehen und sprang vom Balkon der Wohnung im 2. Obergeschoss. Er verletzte sich leicht und konnte kurz darauf festgenommen werden.

Anschließend wurde er zur Behandlung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der zweite Tatverdächtige konnte in der Wohnung festgenommen werden. Die Durchsuchung führte zur Sicherstellung von Beweismitteln und der Tatbeute. Die Tatverdächtigen werden zur Entscheidung über die Untersuchungshaft heute einem Haftrichter vorgeführt.

Das Kriminalkommissariat 21 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

404. Versuchter Einbruchdiebstahl in Juwelier – Gräfelfing

Am Dienstag, 17.03.2026, gegen 02:30 Uhr, versuchten ein oder mehrere unbekannte Täter gewaltsam in ein Juweliergeschäft in Gräfelfing einzudringen. Hierzu wurde versucht die Schaufensterscheibe einzuschlagen, was einen Einbruchsalarm auslöste. In der Folge flüchteten der oder die Täter unerkannt vom Tatort.

Bereits am Samstag, 07.03.2026, gegen 18:30 Uhr, kam es nach einer Beschädigung der Eingangstüre desselben Geschäfts zu einer Alarmauslösung. Ein Zusammenhang zwischen den beiden Sachverhalten kann nicht ausgeschlossen werden.

Die weiteren Ermittlungen wurden vom Kommissariat 52 übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat in den angegebenen Zeiträumen im Bereich des S-Bahnhofs Gräfelfing, der Bahnhofstraße und der Steinkirchner Straße (Gräfelfing) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 52, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

405. Polizeieinsatz aufgrund verdächtigen Gegenstands – Laim

Am Dienstag, 17.03.2026, gegen 08:00 Uhr, verständigte ein Passant den Polizeinotruf über einen verdächtigen Gegenstand auf der Friedenheimer Brücke. Hierbei handelte es sich um einen Alltagsgegenstand, von welchem augenscheinlich aufgrund seiner Beschaffenheit und seiner Position eine Gefahr ausgehen hätte können. Beim darauffolgenden Polizeieinsatz wurde vorsorglich der Gehweg der Friedenheimer Brücke gesperrt. Für eine Begutachtung durch Einsatzkräfte wurde auch die Fahrbahn für wenige Minuten gesperrt. Da der Gegenstand jedoch vollkommen ungefährlich war, wurden die Verkehrssperren schnell wieder aufgehoben. Die S-Bahnstrecke und Bahngleise waren nicht beeinträchtigt.

Laut Zeugenangaben habe sich der Gegenstand bereits seit mindestens einem Tag dort befunden. Nach derzeitigem Kenntnisstand besteht kein Anfangsverdacht einer Straftat.