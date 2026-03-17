NEU-ULM. Am Montag, den 16.03.2026, kam es kurz nach 20 Uhr zu einem Brand in einem leerstehenden Einfamilienhaus in der Bodelschwinghstraße im Ortsteil Pfuhl. Der Brand brach ersten Ermittlungen zufolge im Erdgeschoß aus und zog auch große Teile des Obergeschoßes in Mitleidenschaft. Der entstandene Sachschaden wird auf 100.000 Euro geschätzt. Personen wurden keine verletzt. Das Feuer wurde durch die anwesenden Feuerwehren Neu-Ulm und Pfuhl unter Kontrolle gebracht und schließlich abgelöscht. Die genaue Brandursache ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Die ersten polizeilichen Ermittlungen vor Ort wurden von der Polizeiinspektion Neu-Ulm und dem Kriminaldauerdienst Memmingen geführt. Die weitere Bearbeitung erfolgt durch die Kriminalpolizeiinspektion Neu-Ulm. Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder anderweitige sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Neu-Ulm unter der 0731/8013-0 zu melden. (KPI Memmingen / KDD)

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