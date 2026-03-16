THYRNAU, LKR. Passau. Am 16.03.2026, gegen 14:45 Uhr, ereignete sich auf der Staatsstraße 2132 in Thyrnau ein Verkehrsunfall, bei dem eine 81-jährige Frau tödlich verletzt wurde.

Nach bisherigen Erkenntnissen wollte die 81-jährige Pkw-Fahrerin in den dortigen Kreuzungsbereich einfahren. Dabei übersah sie den vorfahrtsberechtigten 58-jährigen Lkw-Fahrer.

Die Frau erlitt durch den Zusammenstoß so schwere Verletzungen, dass sie diesen, trotz medizinischer Behandlung, noch an der Unfallstelle erlag. Der 58-jährige Lkw-Fahrer wurde bei dem Unfall nicht verletzt.

Durch die Polizeiinspektion Passau wurde unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft Passau ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Zur Klärung der Unfallursache wurde ein Gutachter zur Unfallaufnahme hinzugezogen.

Derzeit kommt es aufgrund der Unfallaufnahme zu Verkehrsbehinderungen in diesem Bereich. Ortskundige Verkehrsteilnehmer werden gebeten, den Bereich großräumig zu umfahren.

Medienkontakt: Polizeiinspektion Passau, POK Weigerstorfer, Tel.: 0851/9511-1013

Veröffentlicht: 16.03.2026, 17:20 Uhr