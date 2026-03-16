KEMPTEN. Am Vormittag des 16.03.2026 kam es in Kempten, Stadtteil Bühl, zu einem größeren Polizeieinsatz unter Beteiligung einer Vielzahl von Einsatzkräften. Zeitweise waren die B 12 / Stephanstraße stadteinwärts sowie die A 7 von Verkehrssperrungen betroffen.

Einsatzanlass war eine Amtshilfe für die örtlich zuständige Sicherheitsbehörde. Aufgrund der vorliegenden Erkenntnisse waren Spezialeinheiten an dem Einsatz beteiligt. Ein 63-jähriger Mann wurde bei dem Einsatz lebensgefährlich verletzt und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert.

Eine Gefahr für die Bevölkerung bestand zu keiner Zeit. Ab 12:00 Uhr wurden die Straßensperrungen sukzessive aufgehoben, die Fahrbahnen waren insbesondere als Aufstellfläche von Polizeifahrzeugen benötigt worden.

Die weiteren Ermittlungen werden durch die Kriminalpolizei Kempten unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Kempten geführt.

Es wird um Verständnis gebeten, dass aufgrund der laufenden Ermittlungen derzeit keine weitergehenden Auskünfte erteilt werden können. (PI Kempten/KPI Kempten)

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