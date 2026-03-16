OBERPFALZ. Am heutigen Tag stellte der Polizeipräsident des Polizeipräsidiums der Oberpfalz, Thomas Schöniger, zusammen mit dem Leitenden Kriminaldirektor Michael Danninger die Sicherheitslage für den Regierungsbezirk der Oberpfalz im Jahr 2025 vor.

Die Gesamtzahl der Straftaten in der Oberpfalz ist im Jahr 2025 um 7,4 % auf insgesamt 40.882 Delikte gesunken, was den weiterhin positiven Trend in der Region bestätigt. Besonders erfreulich ist der Anstieg der Aufklärungsquote, die mit 71,5 % den zweithöchsten Wert im 10-Jahresvergleich erreicht und damit deutlich über dem bayerischen Durchschnitt liegt.

Ein herausragender Erfolg wurde bei den Diebstahlsdelikten erzielt: So gingen die Fahrraddiebstähle um 25,4 % zurück und auch die Zahl der Wohnungseinbrüche verringerte sich um 17 %. Diese Erfolge sind u. a. das Resultat gezielter Präventionsmaßnahmen. Zudem verzeichnete auch die Straßenkriminalität einen erfreulichen Rückgang von 14,7 %.

Trotz dieser positiven Entwicklungen gab es in einigen Bereichen auch einen Anstieg. Die Sexualdelikte (+ 8,1 %), insbesondere die Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung (+ 23,9 %), nahmen zu. Dieser Anstieg ist jedoch auch durch eine höhere Anzeigebereitschaft und intensivere Ermittlungen bedingt.

Polizeipräsident Thomas Schöniger über das vergangene Jahr:

„Die Oberpfalz bleibt eine der sichersten Regionen in Bayern. Jede Veränderung, ob positiv oder negativ, nehmen wir ernst. Wir setzen alles daran, das hohe Sicherheitsniveau weiter zu festigen und kontinuierlich zu verbessern, damit sich unsere Bürgerinnen und Bürger auch künftig sicher fühlen können. Denn: Sicherheit ist kein Zustand, den man sich wünscht, sondern ein Auftrag, den wir jeden Tag aufs Neue wahrnehmen.“