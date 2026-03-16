BAD REICHENHALL, LKR. BERCHTESGADENER LAND. Ein 19-Jähriger aus dem Landkreis wurde eigenen Angaben zufolge am Abend des 15. März 2026 von mehreren Unbekannten körperlich angegangen und auch beraubt. Unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft ermittelt seitdem die Kriminalpolizei Traunstein und bittet dabei auch um Hinweise möglicher Zeugen.

Der Geschädigte, ein junger Mann (19), der als Soldat in Bad Reichenhall stationiert ist, meldete am Sonntagabend,(15.03.2026) über den Polizeinotruf, dass er gegen 20.25 Uhr von mehreren männlichen Unbekannten bedroht, körperlich angegangen und letztlich auch um Bargeld beraubt worden wäre. Bei einer Untersuchung im Krankenhaus wurden glücklicherweise keine Verletzungen bei dem 19-Jährigen festgestellt.

Den Angaben des Anzeigeerstatters fand die Tat im Fürschlachtweg an der Fußgängerbrücke zwischen einem Kindergarten und der Saline in Bad Reichenhall statt. Es soll sich bei den Tätern um drei oder vier junge Männer handeln, die dunkel gekleidet gewesen wären. Detailliertere Angaben waren dem 19-Jährigen nicht möglich.

Die Polizeiinspektion Bad Reichenhall übernahm vor Ort die ersten Ermittlungen und leitete entsprechende Fahndungsmaßnahmen ein, die aber ergebnislos blieben. Die weiteren Untersuchungen übernahm in der Folge der Kriminaldauerdienst für die Kriminalpolizei Traunstein. Bei ihren Untersuchungen wenden sich die Ermittler auch mit einem Zeugenaufruf an die Öffentlichkeit:

Wer hielt sich am Sonntagabend, 15. März 2026, zwischen 20.15 und 20.45 Uhr im Bereich des Fürschlachtwegs an der dortigen Fußgängerbrücke auf und hat Wahrnehmungen gemacht, die für die Aufklärung der geschilderten Abläufe sachdienlich sind?

Wer kann der Kriminalpolizei sonstige Hinweise in dem Fall geben?

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (0861) 98730 bei der Kriminalpolizeiinspektion Traunstein oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.