0384 – Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung

Oberhausen – Am Freitag (13.03.2026) beschädigte ein 26-Jähriger ein Auto in der „Äußere Uferstraße“ sowie ein Auto in der „Innere Uferstraße“.

Gegen 15.15 Uhr beobachteten Passanten den 26-Jährigen dabei und verständigten die Polizei. Der 26-Jährige war in Begleitung einer weiteren Person. Beide flüchteten zunächst und konnten im Rahmen einer sofortigen Fahndung von einer Streife angetroffen und festgenommen werden. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten ein Messer bei dem 26-Jährigen fest. Die Beamten stellten das Messer sicher.

Die Polizei ermittelt nun u. a. wegen Sachbeschädigung sowie einem Verstoß gegen das Waffengesetz gegen den 26-Jährigen.

Der 26-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

0385 – Polizei ermittelt nach Diebstahl

Pfersee – Am Sonntag (15.03.2026) verschaffte sich eine bislang unbekannte Person mit dem Vortäuschen einer Hilfesituation Zutritt zu einer Wohnung in der Bürgermeister-Bohl-Straße und entwendete eine Geldbörse samt Inhalt.

Gegen 19.30 Uhr gab der Unbekannte gegenüber der 87-jährigen Bewohnerin an, Hilfe zu benötigen. Er bat um eine Flasche Wasser sowie einen Eimer. Während die 87-Jährige hierfür kurzzeitig abwesend war, entwendete der Unbekannte den Geldbeutel samt Inhalt. Der Beuteschaden liegt im unteren zweistelligen Bereich.

Der Unbekannte wurde wie folgt beschrieben:

Männlich

Ca. 180 cm groß

schlank

Ca. 30 Jahre alt

Osteuropäisches Aussehen

Bekleidet mit hellem Leinenpullover

Kein Bart

Keine Brille

Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg West unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen.

Tipps der Polizei

Trickdiebe versuchen sich unter verschiedensten Vorwänden Zutritt zu Wohnungen oder Häusern zu verschaffen. Hierbei geben sie beispielsweise vor, die Toilette benutzen zu wollen oder ein Glas Wasser zu benötigen. In einem unbeobachteten Moment können der oder die Täter dann Wertgegenstände aus der Wohnung entwenden. Wie in dem oben beschriebenen Fall handeln die Trickdiebe teils nicht allein.

Die Polizei hat daher folgende Tipps, um sich vor derartigen Betrügereien zu schützen:

Schauen Sie sich unbekannte Besucher vor dem Öffnen der Tür durch den Türspion oder durch das Fenster genau an.

Öffnen Sie die Tür nur bei vorgelegtem Sperrriegel und, wenn sie die Personen kennen.

Seien Sie vorsichtig bei Fremden: Lassen Sie Fremde nur in die Wohnung, wenn Sie sich sicher sind, um wen und welches Anliegen es sich handelt (Firmenausweis, Ausweis oder Gewerbeschein zeigen lassen, Rückruf beim Auftraggeber/Unternehmen etc.). Im Zweifel bestellen Sie diese unbekannte Person zu einem späteren Zeitpunkt wieder, wenn eine Vertrauensperson anwesend ist.

Wehren Sie sich energisch gegen zudringliche Besucher, sprechen Sie sie laut an oder rufen Sie um Hilfe.

Informieren Sie bei verdächtigen Feststellungen umgehend den Polizeinotruf 110.

Weitere Hinweise finden Sie unter folgendem Link: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/haustuerbetrug/

0386 – Polizei ermittelt nach Fahrt unter Drogeneinfluss

Innenstadt – Am Sonntag (15.03.2026) war ein 30-Jähriger mit einem E-Scooter unter Drogeneinfluss in der Schaezlerstraße unterwegs.

Gegen 06.15 Uhr kontrollierte eine Streife den Mann. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten drogentypisches Verhalten bei dem 30-Jährigen fest. Ein Drogenvortest reagierte positiv auf Kokain. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt und veranlassten eine Blutentnahme bei dem 30-Jährigen.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz gegen den 30-Jährigen.

Der 30-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

0387 – Polizei ermittelt nach Fahrt unter Alkoholeinfluss

Innenstadt – Am Montag (16.03.2026) war eine 25-Jährige mit einem E-Scooter unter Alkoholeinfluss in der Prinzregentenstraße unterwegs.

Gegen 01.00 Uhr kontrollierte eine Streife die Frau. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten eine Alkoholisierung bei der Frau fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,5 Promille. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz gegen die 25-Jährige.

Die 25-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

0388 – Polizei ermittelt nach Widerstand und Körperverletzung

Innenstadt – Am Sonntag (15.03.2026) waren ein 22-Jähriger und ein 23-Jähriger stark alkoholisiert in der Fuggerstraße unterwegs und gerieten mit einer vierköpfigen Personengruppe in verbalen Streit. Bei den anschließenden polizeilichen Maßnahmen leistete der 23-Jährige Widerstand. Hierbei wurde ein Polizeibeamter leicht verletzt.

Gegen 00.00 Uhr provozierte der 23-Jährige offenbar eine Personengruppe. Die Gruppe ließ sich von den beiden stark alkoholisierten Männern jedoch nicht provozieren und ging weiter. Bei Eintreffen der Streife waren die beiden Männer jedoch sofort aufbrausend und aggressiv. Aus diesem Grund und aufgrund der Alkoholisierung der Männer brachten die Beamten die beiden in den Polizeiarrest. Hierbei leistete der 23-Jährige Widerstand gegen die eingesetzten Beamten und verletzte einen Beamten durch einen Schlag. Zudem beleidigte er die eingesetzten Beamten. Aufgrund zunehmender Selbstgefährlichkeit brachten Einsatzkräfte den Mann in ein entsprechendes Krankenhaus.

Die Polizei ermittelt nun u. a. wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte sowie Körperverletzung gegen den 23-Jährigen.

Der 23-Jährige besitzt die russische Staatsangehörigkeit.

0389 – Kriminalpolizei ermittelt nach Raubdelikt

Innenstadt – Am Freitag (13.03.2026) betrat ein bislang unbekannter Mann ein Ladengeschäft in der Straße „Vorderer Lech“ und forderte unter Vorhalt eines waffenähnlichen Gegenstands die Herausgabe von Bargeld.

Gegen 14.30 Uhr übergab daraufhin eine Angestellte Bargeld im mittleren dreistelligen Bereich. Der Unbekannte flüchtete anschließend.

Der Mann wird wie folgt beschrieben:

Männlich

Sportliche Statur

Ca. 55-60 Jahre alt

Augsburger Dialekt

Schwarze Sturmhaube

Blaues Tuch über dem Mund

Schwarze Sonnenbrille

Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen räuberischer Erpressung. Zeugenhinweise nimmt die Kripo Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 entgegen.

0390 – Kriminalpolizei ermittelt nach Einbrüchen

Lechhausen – In der Zeit von Samstag (14.03.2026), 16.00 Uhr, bis Sonntag (15.03.2026), 15.45 Uhr, verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten einer Firma in der Meraner Straße.

Die Täter beschädigten eine Tür und durchsuchten anschließend die Büroräume. Der Beuteschaden wird derzeit abgeklärt. Der Sachschaden wird auf rund 1.000 Euro geschätzt.

Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen Einbruchsdiebstahls. Zeugenhinweise nimmt die Kripo Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 entgegen.

Oberhausen – Am Samstag (14.03.2026) in der Zeit von 14.30 Uhr bis 17.45 Uhr, versuchten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter sich gewaltsam Zutritt zu einem Wohnhaus in der Hirblinger Straße zu verschaffen.

Bei dem Versuch richteten die Unbekannten Schaden in Höhe von rund 5.000 Euro an. Ein Betreten gelang ihnen jedoch nicht. Es entstand kein Beuteschaden.

Die Kriminalpolizei Augsburg ermittelt nun wegen versuchten Einbruchsdiebstahls. Zeugenhinweise nimmt die Kripo Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 entgegen.

Kriegshaber – In der Zeit von Donnerstag (12.03.2026), 18.30 Uhr bis Freitag (13.03.2026), 07.00 Uhr, versuchten sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter Zutritt zu einem Firmengebäude in der Alfred-Nobel-Straße zu verschaffen.

An einer Eingangstüre entstand dadurch Sachschaden in Höhe von rund 2.500 Euro. Beuteschaden entstand nicht.

Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen Einbruchsdiebstahls. Zeugenhinweise nimmt die Kripo Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 entgegen.

0391 – Verkehrspolizei Augsburg kontrolliert Verkehrssicherheit für Fahrradfahrer

Antonsviertel – Am Freitag (13.03.2026) führten Einsatzkräfte der Verkehrspolizeiinspektion Augsburg Kontrollen zur Verkehrssicherheit für Fahrradfahrer in der Stadionstraße durch.

In der Zeit von 17.00 Uhr bis 20.00 Uhr kontrollierten die Einsatzkräfte rund 30 Verkehrsteilnehmer. Hierbei stellten die Beamten bei mehr als 10 Verkehrsteilnehmern Verstöße fest. Darunter waren beispielsweise Geisterradler, die entgegen der Fahrtrichtung unterwegs waren, aber auch Radfahrer die ein Mobiltelefon während der Fahrt benutzten. Sechs Verkehrsteilnehmer waren ohne Gurt unterwegs. Die Hälfte davon betraf Kinder.