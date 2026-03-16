BAD REICHENHALL / ÜBERSEE / GRASSAU, LKR. BERCHTESGADENER LAND / TRAUNSTEIN. Verschiedene Dienststellen des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd führten am Sonntagnachmittag, den 15. März 2026, übergreifend Kontrollen zum Thema „Drogen im Straßenverkehr“ durch. Dabei beteiligten sich an den drei groß angelegten Kontrollstellen Streifen von Dienststellen aus den Landkreisen Traunstein, Berchtesgadener Land, Altötting, Mühldorf und Rosenheim. Das Polizeipräsidium Oberbayern Süd zieht eine positive Bilanz.

Im Zuge eines Fortbildungstags wurde am Sonntag (15. März 2026), von 13.00 Uhr bis 17.00 Uhr, der Verkehr auf der B21 bei Bad Reichenhall, auf der St2096 bei Übersee und der B305 bei Grassau kontrolliert. Das Hauptaugenmerk der polizeilichen Maßnahmen lag dabei neben ganzheitlichen Verkehrskontrollen insbesondere auf der Überprüfung der Fahrtüchtigkeit der Fahrzeugführerinnen und Fahrzeugführer hinsichtlich des Konsums von Betäubungsmitteln. Insgesamt waren rund 70 Einsatzkräfte beteiligt. Zudem unterstützten zwei Rauschgiftspürhunde der Zentralen Einsatzdienste Bad Aibling und Traunreut bei den Kontrollen.

An den drei Kontrollstellen wurden mehr als 300 Fahrzeuge kontrolliert. Dabei wurde eine Vielzahl von Verstößen festgestellt. Bei insgesamt 13 Fahrzeugführern ergab sich der Verdacht auf vorangegangenen Drogenkonsum bzw. Drogenbeeinflussung. In allen diesen Fällen wurde eine Blutentnahme angeordnet und die Weiterfahrt unterbunden. Sollten die Blutuntersuchungen den Verdacht bestätigen, müssen die Fahrer mit einem Fahrverbot von mindestens einem Monat und einem Bußgeld von mindestens 500 Euro rechnen. Des Weiteren werden die jeweiligen Fahrerlaubnisbehörden über den Vorfall in Kenntnis gesetzt. Bei den Kontrollen fanden die Einsatzkräfte Marihuana, Kokain und Amphetamin auf, weshalb in vier Fällen wegen des Verdachts eines Verstoßes nach dem Betäubungsmittelgesetz ermittelt wird. Darüber hinaus konnte ein Verstoß gegen das Waffengesetz festgestellt werden.

Bei einem 24-jährigen Deutschen, der offenbar unter dem Einfluss von Drogen ein Fahrzeug steuerte und bei dem bereits vor Ort verbotene Substanzen aufgefunden wurden, führte eine mit der Staatsanwaltschaft abgestimmte Durchsuchung der Wohnung zum Auffinden weiterer Betäubungsmittel sowie verschreibungspflichtiger Medikamente.

Neben den oben genannten Fällen mussten außerdem zahlreiche weitere Verkehrsordnungswidrigkeiten geahndet werden, vor allem Verstöße gegen die Mitführpflicht von Dokumenten und Verstöße gegen Ausrüstungsvorschriften.

Der Fortbildungs- und Kontrolltag verlief aus Sicht aller Beteiligten sehr erfolgreich. Neben den äußerst erfolgreichen Kontrollen ermöglichte der Einsatz einen intensiven und dienststellenübergreifenden Austausch, bei dem alle Beteiligten voneinander profitieren konnten.