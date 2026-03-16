NÜRNBERG. (249) Am frühen Sonntagmorgen (15.03.2026) flüchtete ein BMW-Fahrer vor einer Streife der Nürnberger Polizei. Auf seiner waghalsigen Flucht gefährdete der Fahrer mehrere Polizeibeamte – weitere Geschädigte gesucht.

Einer Streife der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte fiel gegen 00:45 Uhr ein BMW M4 mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit am Plärrer auf. Die Beamten wollten das Fahrzeug kontrollieren. Statt anzuhalten, gab der Fahrer jedoch noch mehr Gas und flüchtete vor dem Streifenwagen in Richtung Fürther Straße.

Kurze Zeit später wurde das Fahrzeug erneut in der Nürnberger Ludwigstraße von Beamten des Unterstützungskommandos (USK) gesichtet. Auch hier flüchtete der Fahrer mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit vor den Anhaltekräften. Ein auf Fußstreife befindlicher Polizeibeamter wollte das Fahrzeug ebenfalls anhalten, musste aber ausweichen, um von dem BMW nicht angefahren zu werden.

Der Fahrer setzte seine Flucht über den Frauentorgraben fort. Hierbei passierte er mehrere Ampeln bei Rotlicht und gefährdete mindestens einen noch unbekannten Fußgänger am Opernhaus, als dieser die Kreuzung bei Grünlicht überquerte.

Die Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte hat die Ermittlungen unter anderem wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens, gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und Verstößen gegen die Straßenverkehrsordnung aufgenommen. Es werden nun weitere Geschädigte gesucht, insbesondere der Fußgänger, der auf Höhe des Opernhauses von dem BMW-Fahrer gefährdet wurde.

Zeugen und Geschädigte werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0911 / 2112 – 6115 zu melden.





Erstellt durch: Oliver Trebing