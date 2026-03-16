NÜRNBERG. (248) Am Sonntagmorgen (15.03.2026) raubte eine zunächst unbekannte Täterin einer 69-jährigen Frau im Nürnberger Stadtteil Röthenbach bei Schweinau die Goldkette. Kurze Zeit später konnten eine Tatverdächtige und ihre mutmaßlichen Komplizen festgenommen werden.



Die 69-Jährige war gegen 09:15 Uhr in der Röthenbacher Hauptstraße in Nürnberg unterwegs. Sie wurde von einer ihr unbekannten Frau angesprochen, die sie nach dem Weg zu einer Kirche fragte. Als die Frau der 69-Jährigen eine Goldkette schenken und ihr diese um den Hals legen wollte, zeigte die Geschädigte, dass sie das nicht wolle. Daraufhin riss die unbekannte Frau der 69-Jährigen ihre eigene Goldkette vom Hals. Anschließend stieg die Täterin in ein in der Nähe parkendes Fahrzeug und fuhr davon. Die Geschädigte blieb unverletzt.

Nach der Verständigung durch die 69-Jährige leitete die Polizei umgehend eine Fahndung nach dem flüchtenden Fahrzeug und der Täterin ein. Eine Streife der Polizeiinspektion Neumarkt kontrollierte schließlich den Pkw im Bereich Weidenwang (Lkrs. Neumarkt in der Oberpfalz), in dem sich vier Personen befanden. Eine 51-jährige Rumänin konnte anhand der Personenbeschreibung der Geschädigten als Tatverdächtige des mutmaßlichen Goldkettenraubs identifiziert werden. Im Fahrzeug wurde eine Kette aufgefunden, die der Beschreibung des Raubguts der 69-Jährigen entsprach.

Da bei der anschließenden Durchsuchung des Pkw weiteres vermeintliches Diebesgut aufgefunden wurde, stellte die Staatsanwaltschaft Haftantrag gegen die 51-Jährige und die drei übrigen Personen. Dabei handelte es sich um zwei Männer (26 und 31 Jahre) und eine weitere Frau (27 Jahre), die alle rumänische Staatsangehörige sind. Sie werden im Laufe des heutigen Tages einem Ermittlungsrichter zur Prüfung der Haftfrage vorgeführt. Das für Raubdelikte zuständige Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.



Erstellt durch: Kai Schmidt / mc