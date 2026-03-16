PASSAU. Am Samstag, 14.03.2026, gegen 01.00 Uhr, versuchte ein 45-jähriger Mann, eine Wohnungstüre in einem Mehrparteienhaus anzuzünden. Durch das rechtzeitige Einschreiten der Polizei konnte ein Brand jedoch verhindert werden.

Nach bisherigen Erkenntnissen besteht der Verdacht, dass der Mann unter einer psychischen Störung leidet, und sich infolgedessen von anderen Bewohnern des Hauses bedroht fühlte. Deshalb soll er vor einer Wohnungstüre brennbare Flüssigkeiten verschüttet und die Absicht geäußert haben, diese anzünden zu wollen.

Der 45-Jährige wurde zunächst vorläufig festgenommen, ehe nach den Vorschriften des Bayerischen Psychisch-Kranken-Hilfe-Gesetz die Unterbringung des Mannes in der geschlossenen Abteilung eines psychiatrischen Krankenhaus durch einen Betreuungsrichter angeordnet worden ist.

Die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts der versuchten schweren Brandstiftung werden von der Kriminalpolizeiinspektion Passau unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Passau geführt.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, PKin Gibis, Tel.: 09421/ 868-1015

Veröffentlicht: 16.03.2026, 12:18 Uhr