COBURG. Unbekannte Täter nutzten die Abwesenheit eines Bewohners und verschafften sich Zugang zur Wohnung. Die Kriminalpolizei Coburg bittet um Hinweise.

Am Sonntag verschafften sich, im Zeitraum zwischen 8 und 16 Uhr, bislang unbekannte Täter über ein gekipptes Fenster Zugang zu einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Mühlgasse in Coburg. Der Bewohner war zu diesem Zeitpunkt nicht zu Hause.

Die Täter durchwühlten in den Räumen mehrere Schränke und Schubladen. Sie entwendeten u. a. Bargeld im zweistelligen Bereich.

Die Ermittlungen führt die Kriminalpolizei Coburg. Zeugen, die am Sonntag zwischen 8 und 16 Uhr in der Mühlgasse verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09561/645-0 bei der Kriminalpolizei Coburg zu melden.