Bei den Opfern handelt es sich hier sehr häufig um Personen, deren finanzielle Existenz unmittelbar und in kurzer Zeit bedroht ist. Besonders perfide und menschenverachtend sind die sogenannten „Schockanrufe“, die noch immer in unregelmäßigen Abständen, teils in massiven Wellen erfolgen. Im Mittelpunkt der Masche steht die gezielte Telefonanrufserie von Call-Centern, die sich häufig im Ausland befinden. Insbesondere ältere Menschen werden unter Vorspiegelung falscher Tatsachen massiv unter Druck gesetzt. Typische Täterbehauptungen sind beispielsweise: Ihre Tochter hatte einen Verkehrsunfall, bei dem ein Mensch getötet wurde. Zahlen Sie eine Kaution in Höhe von 30.000 Euro. Die Angerufenen werden dazu veranlasst, ihr Erspartes an vermeintliche Polizeibeamte zu übergeben, die das Geld angeblich zur Freilassung der festgenommenen Angehörigen überbringen sollen.

Die psychische Einwirkung der Täter ist derart intensiv, dass sich viele Opfer kaum noch zur Wehr setzen können und in zahlreichen Fällen ihre Ersparnisse oder Wertgegenstände - teilweise im sechsstelligen Bereich- herausgeben. In den meisten Fällen wird die Polizei erst lange nach der Geldübergabe verständigt; dadurch werden Fahndungs- und Ermittlungsansätze erheblich erschwert.

Die Gesamtschadenssumme durch Schockanrufe belief sich im Jahr 2025 auf mehr als 5 Millionen Euro und lag damit bei mehr als 2,6 Millionen Euro über dem Vorjahreswert. Im letzten Jahr konnten 18 Tatverdächtige vorläufig festgenommen werden.

Auch im Jahr 2025 haben die kriminalpolizeilichen Fachberater ihre Aufklärungsarbeit u.a. zum Thema Callcenter-Betrug mit verstärktem Einsatz fortgeführt. In etwa 1.700 Präventionsveranstaltungen wurden mehr als 46.000 Menschen direkt erreicht und u.a. für die besonderen Gefahren dieser Maschen sensibilisiert.

Wir passen konsequent unsere Ermittlungsarbeit, Fahndungs- und Konzeptmaßnahmen an die sich wandelnden Täter- und Betriebsstrukturen an. Ziel dieser Maßnahmen ist es, Täterstrukturen und -netzwerke nachhaltig zu zerschlagen, Betrugsfälle frühzeitig zu erkennen und potentielle Geschädigte bestmöglich zu schützen.

Unser Appell: Sprechen Sie mit Ihren Angehörigen über die verschiedenen Formen des Callcenter-Betrugs und sensibilisieren Sie besonders ältere Familienmitglieder für diese Gefahren.

Bei Hinweisen oder Fragen zur Prävention stehen Ihnen die Polizeidienststellen sowie die kriminalpolizeilichen Fachberater jederzeit zur Verfügung.