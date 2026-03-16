BAMBERG/FORCHHEIM. Im Raum Bamberg und Forchheim kommt es derzeit vermehrt zu betrügerischen Anrufen.

Täter geben sich am Telefon als falsche Polizeibeamte aus und behaupten, eine Einbrecherbande sei in der Gegend aktiv. Die angeblichen Polizeibeamten könnten nun Wertsachen präventiv abholen und einstweilen sicher verwahren.

Die Polizei Oberfranken rät: Seien Sie skeptisch, legen Sie auf und verständigen den Polizeinotruf 110. Geben Sie am Telefon keine Auskünfte zu Wertgegenständen oder Kontodaten und übergeben Sie niemals Wertsachen an unbekannte Personen. Informieren Sie bitte auch Angehörige und Bekannte über die Betrugsmasche.