NIEDERBAYERN. Polizeipräsident Roland Kerscher und Polizeivizepräsident Werner Sika, stellen am heutigen Montag (16.03.2026) den Sicherheitsbericht des Regierungsbezirks Niederbayern für das zurückliegende Jahr vor.

Kriminalitätslage in Niederbayern

Die niederbayerische Polizei kann für das Jahr 2025 wieder eine positive Bilanz ziehen. Insgesamt ist ein Rückgang der Gesamtstraftaten zu verzeichnen. 39.731 Straftaten, davon ausgenommen ausländerrechtliche Verstöße wie illegale Einreise oder illegaler Aufenthalt, wurden in Niederbayern registriert.

Die Aufklärungsquote blieb mit 71,2% auf einem konstant hohen Niveau und liegt im Vergleich zum landesweiten Durchschnitt deutlich darüber. Die Häufigkeitszahl als Indikator für die Kriminalitätsbelastung ist erneut rückläufig und weist mit 3.155 den niedrigsten Wert in ganz Bayern auf.

„Es zeigt sich somit wiederholt, dass es sich hier bei uns sicher leben lässt.“, so Polizeipräsident Roland Kerscher.

Rückgang bei den Vermögensdelikten, aber Anstieg des Vermögenschadens bei den sogenannten Auslandstaten

Die Anzahl der angezeigten Vermögensdelikte sank mit 6.375 Fälle auf den niedrigsten Stand der letzten 10 Jahre. Hingegen stieg der darin enthaltene Enkeltrick-Betrug nach einem vorjährigen Rückgang wieder um +41,8%. Allgemein nahm der Vermögensschaden bei den Auslandstaten (Handlungsort des Täters liegt nicht in Deutschland, der Erfolgsort der Tat jedoch schon) erneut zu, von knapp 20 Mio. auf rund 29 Mio. Euro.

„Diese Entwicklung gilt es weiterhin gezielt zu bekämpfen. Vor diesem Hintergrund bleibt der Ausbau unserer Präventionsarbeit ein zentrales Ziel.“, erklärt Polizeipräsident Roland Kerscher.

Verkehrslage in Niederbayern

Im Jahr 2025 stieg die Zahl der Verkehrsunfälle auf 41.349. Trotz eines Rückgangs der Verkehrsunfälle mit Personenschaden stieg die Zahl der Verkehrstoten auf 62. Geschwindigkeit ist nach wie vor die häufigste Ursache bei den schweren bzw. tödlichen Unfällen. Auch der Ablenkung im Straßenverkehr kommt immer mehr Bedeutung zu. Hierunter fallen nicht nur die Nutzung des Mobiltelefons während der Fahrt, sondern auch die allgemeine Ablenkung durch moderne Fahrzeugtechnik wie Bordcomputer, Navigationssysteme oder auch intensive Gespräche mit Fahrzeuginsassen oder über die Freisprecheinrichtung.

„Beständig wollen wir sowohl durch Aufklärung und Prävention, sowie gezielte Verkehrsüberwachung als auch im Rahmen der Mitwirkung bei der Optimierung von Verkehrswegen unseren Beitrag zur Verkehrssicherheit leisten und uns hier schwerpunktmäßig auf den unfallträchtigen Bereich Landstraße konzentrieren.“, führt Polizeipräsident Roland Kerscher aus.

Einsatzgeschehen, Versammlungs- und Veranstaltungslagen

Während sich die Versammlungslagen deutlich reduzierten, blieb das übrige Veranstaltungsgeschehen auf gleichbleibendem Niveau. Insbesondere Einsätze wie der Castor-Rückführungstransport im April 2025 nach Wörth a.d.Isar sowie der schwerwiegende Axt-Angriff in einem ICE bei Straßkirchen im Juni 2025 verlangten der niederbayerischen Polizei hohe Planungs-, Koordinations- und Einsatzfähigkeit ab.

Dank an die Sicherheitsbehörden und die Bevölkerung Niederbayerns

Die Zahlen der PKS 2025 für das Polizeipräsidium Niederbayern belegen, dass die objektive Sicherheitslage erneut sehr gut ist. Für die Bevölkerung hat jedoch auch das subjektive Sicherheitsgefühl eine große Bedeutung.

Polizeipräsident Roland Kerscher kündigt daher an und dankt zugleich: „Auch künftig ist es uns ein besonderes Anliegen, durch Engagement und Leistung sowie gelebter Bürgernähe und Präsenz fortlaufend zum hohen subjektiven Sicherheitsgefühl in der Bevölkerung beizutragen. Unser Dank gilt hier insbesondere den Kolleginnen und Kollegen sowie den anderen Sicherheitsorganisationen für die stets gute Zusammenarbeit als auch der Bevölkerung Niederbayerns für das entgegengebrachte Vertrauen in unsere Arbeit.“

Der Sicherheitsbericht des Polizeipräsidiums Niederbayern für das Jahr 2025 beinhaltet auch die Kriminalitätslage der jeweiligen Regionen im Regierungsbezirk. Auf der Homepage der Bayerischen Polizei kann der Sicherheitsbericht unter der Rubrik „Kriminalität - Statistik - Polizei Niederbayern“ als PDF-Datei heruntergeladen werden.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, PHK Kuttner, Tel. 09421/868-1017